¿Qué santo se celebra hoy, 12 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, miércoles 12 de noviembre?

San Josafat (mártir): Fue un arzobispo y monje de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, conocido por su esfuerzo en unir a los cristianos de Oriente y Occidente. Fue martirizado por su defensa de la fe y la unidad de la Iglesia.

Santa Teresa de los Andes: Santa Teresa de los Andes (Juana Fernández Solar) fue una religiosa chilena de la Orden Carmelita, conocida por su vida de profunda espiritualidad y por haber sido la primera santa chilena canonizada por la Iglesia Católica.

San Emiliano de Cogolla: Vida y pontificado

San Emiliano de Cogolla fue un monje y abad cristiano que vivió durante el siglo VI, en la región de la actual España. Nació en una familia noble, pero desde joven sintió la llamada a la vida religiosa. Ingresó en un monasterio en la región de Cogolla, en La Rioja, donde destacó por su piedad, su dedicación a la oración y su dedicación al trabajo manual. Pronto fue elegido abad del monasterio, cargo en el que guió a sus hermanos con firmeza y devoción.

San Emiliano es conocido por ser un hombre de profunda espiritualidad y disciplina, buscando siempre el bienestar de su comunidad y el fortalecimiento de la fe entre sus monjes. Su labor como líder fue fundamental para el desarrollo del monasterio, que se convirtió en un centro de erudición y vida cristiana, atrayendo a muchos discípulos.

Canonización y legado

La canonización de San Emiliano de Cogolla, como sucede con muchos santos de la época medieval, no está completamente documentada, pero fue venerado rápidamente por la comunidad cristiana. Su culto se extendió en la región de La Rioja, y su influencia como abad dejó una huella significativa en el desarrollo del monacato en el norte de España. Se le recuerda principalmente por su modelo de vida monástica, por su dedicación al trabajo manual y su profunda vida de oración.

La festividad de San Emiliano se celebra el 12 de noviembre, día de su muerte, y su legado perdura en la región a través del monasterio de Cogolla, que sigue siendo un lugar de peregrinación y devoción para muchos.

Exilio y muerte

San Emiliano de Cogolla vivió sus últimos años en circunstancias difíciles. Durante un tiempo, la región fue escenario de conflictos y luchas políticas, lo que llevó al exilio de muchos religiosos. Aunque no se conocen todos los detalles exactos de su exilio, se sabe que San Emiliano fue forzado a abandonar su monasterio debido a las invasiones o las tensiones sociales del momento.

Después de su exilio, San Emiliano vivió en relativa tranquilidad, aunque no pudo regresar a su amada Cogolla. Fue en este período de retiro donde murió, probablemente a una edad avanzada, dejando un legado de vida espiritual que se continuó en el monasterio de Cogolla. Su muerte se recuerda como un acto de entrega y sacrificio en nombre de la fe. A pesar de las dificultades que enfrentó, su vida sigue siendo un ejemplo de devoción y resistencia cristiana.