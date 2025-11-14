¿Qué santo se celebra hoy, 14 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, viernes 14 de noviembre?

San Serapión de Argel, un mercedario que fue mártir mientras trataba de liberar a cristianos cautivos.

San Venerando de Troyes, obispo de la ciudad de Troyes, en Francia.

, obispo de la ciudad de Troyes, en Francia. Santa Filomena (no es la misma Filomena de Roma), venerada en diversos lugares, pero cuya conmemoración puede variar.

San José Pignatelli: Vida y pontificado

San José Pignatelli nació en Zaragoza, España, el 27 de diciembre de 1737, en una familia noble de origen italiano. A los 16 años ingresó en la Compañía de Jesús, siendo conocido por su piedad, caridad y habilidades de liderazgo. Se destacó como una figura comprometida con los valores jesuitas y con un profundo sentido de devoción y servicio.

En 1767, durante el reinado de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados de España y sus colonias debido a tensiones políticas, lo que afectó también a José Pignatelli. Durante este tiempo, asumió un papel importante para la comunidad jesuita, brindando apoyo a sus compañeros en el exilio. Su devoción le convirtió en uno de los principales promotores de la restauración de la Compañía de Jesús, que había sido suprimida en muchos países europeos. Su papel en los intentos de reconstituir la orden fue crucial, pues trabajó para convencer a la Santa Sede y a la jerarquía eclesiástica de la necesidad de la restauración de los jesuitas.

Canonización y legado

San José Pignatelli fue beatificado en 1933 por el papa Pío XI y canonizado en 1954 por el papa Pío XII. Su canonización fue un reconocimiento a su papel fundamental en la restauración de la Compañía de Jesús y a su dedicación a la fe y la justicia social. Su vida ha dejado un legado duradero en la Iglesia y en la orden jesuita, siendo venerado como el “restaurador de la Compañía de Jesús”.

Además de ser considerado patrono de los jesuitas, su ejemplo inspira a los fieles en su capacidad de resistencia, servicio a los demás y compromiso con la fe a pesar de las dificultades. La vida de San José Pignatelli es recordada como un modelo de esperanza y fidelidad en la adversidad.

Exilio y muerte

Tras la expulsión de los jesuitas de España, San José Pignatelli vivió en Italia, donde experimentó en carne propia las dificultades del exilio y de las presiones políticas de la época. A pesar de la situación adversa, nunca dejó de trabajar en la ayuda espiritual y material de los jesuitas exiliados. También estableció contactos con diversas autoridades para lograr la readmisión de la orden en varios países.

En 1773, el papa Clemente XIV suprimió oficialmente la Compañía de Jesús en todo el mundo, lo que fue un duro golpe para Pignatelli y sus compañeros. Sin embargo, Pignatelli permaneció firme en su vocación, continuando su misión pastoral en diversos lugares de Italia y apoyando a los jesuitas exiliados. Tras muchos esfuerzos, la orden fue restaurada en algunos territorios, como Rusia y Prusia, y más tarde en otros lugares. Pignatelli murió el 15 de noviembre de 1811 en Roma, siendo recordado como un líder espiritual y un ejemplo de perseverancia en tiempos difíciles.