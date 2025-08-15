¿Qué santo se celebra hoy, 15 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy viernes 15 de agosto?

San Tarsicio - Mártir cristiano, joven acólito que murió defendiendo la Eucaristía en el siglo III.

San Alipio de Tagaste - Obispo en el norte de África y amigo de San Agustín de Hipona.

San Arnulfo de Soissons - Monje y obispo del siglo XI, conocido por su vida de oración y milagros.

San Esteban de Hungría - Primer rey de Hungría, quien cristianizó su reino en el siglo XI y es considerado uno de los santos más importantes de Hungría.

Beato Isidoro Bakanja - Laico y mártir congoleño del siglo XIX

San Simpliciano de Milán - Sucesor de San Ambrosio como obispo de Milán en el siglo IV, conocido por su sabiduría y defensa de la fe cristiana.

Asunción de la Virgen María

La Asunción de la Virgen María es una de las festividades más importantes dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, celebrada el 15 de agosto. Este dogma de fe sostiene que la Virgen María, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es una creencia profundamente arraigada en la tradición cristiana, aunque no está explícitamente mencionada en las Escrituras, sino que se basa en la enseñanza de la Iglesia y la tradición apostólica.

Origen y desarrollo de la creencia

La creencia en la Asunción de María se desarrolló gradualmente en los primeros siglos del cristianismo. Se basó en la devoción a la Madre de Jesús y en la convicción de que, como la "nueva Eva", que participó de manera única en la obra de la redención, era apropiado que María no experimentara la corrupción del cuerpo tras la muerte.

En el año 1950, el Papa Pío XII proclamó oficialmente el dogma de la Asunción mediante la constitución apostólica Munificentissimus Deus. En este documento, el Papa declaró que la Asunción de María es una verdad revelada por Dios, que debe ser creída por todos los fieles.

Significado teológico

La Asunción de María tiene un profundo significado teológico. Representa la victoria sobre el pecado y la muerte, y anticipa la resurrección de los cuerpos de todos los cristianos al final de los tiempos. María es vista como el primer fruto de la redención de Cristo, y su Asunción es un signo de la esperanza y el destino final de toda la humanidad.

Celebración litúrgica

El 15 de agosto, día de la Asunción, es una fiesta de precepto en muchos países, lo que significa que los católicos están obligados a asistir a la Misa. En muchos lugares, esta celebración incluye procesiones, ofrendas florales y otras manifestaciones de devoción popular. En algunos países, la Asunción es también una fiesta nacional.

En el arte, la Asunción ha sido un tema recurrente, siendo representada por muchos artistas a lo largo de los siglos. En estas representaciones, María es a menudo mostrada siendo llevada al cielo por ángeles, con una expresión de serenidad y gloria.