¿Qué santo se celebra hoy, 17 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy domingo 17 de agosto?

San Jacinto de Polonia - Sacerdote dominico y misionero.

- Sacerdote dominico y misionero. San Mamés de Cesarea - Mártir cristiano.

- Mártir cristiano. Beato Ángel de Acri - Fraile capuchino y predicador.

San Eusebio: Vida y Pontificado

San Eusebio nació alrededor del año 283 en la región de Vercelli, Italia. Fue el obispo de Vercelli, una ciudad en el norte de Italia, y es conocido por su firme defensa de la fe cristiana en tiempos de gran controversia. Eusebio es especialmente recordado por su lucha contra las herejías arrianas, que negaban la divinidad de Cristo y causaron importantes divisiones dentro de la Iglesia en el siglo IV. Durante su pontificado, participó activamente en el Concilio de Milán (355), que fue crucial en la lucha contra el arrianismo.

Canonización y Legado

San Eusebiofue canonizado por la devoción popular. Su legado como defensor de la ortodoxia cristiana y su valentía en tiempos de persecución han dejado una huella duradera en la historia de la Iglesia. Es venerado como un santo mártir en algunas tradiciones, aunque su martirio no es confirmado históricamente. Su festividad se celebra el 17 de agosto.

Exilio y Muerte

San Eusebio fue exiliado por el emperador arriano Constancio II debido a sus firmes creencias ortodoxas y su oposición a las herejías arrianas. Pasó un tiempo en el exilio en una región remota, pero continuó defendiendo la fe y animando a los cristianos a mantenerse fieles a la doctrina de la Iglesia. Regresó a Vercelli poco antes de su muerte, que ocurrió alrededor del año 371. Su vida es un testimonio de su firmeza en la fe y su dedicación al servicio de la Iglesia en tiempos difíciles.