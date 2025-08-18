¿Qué santo se celebra hoy, 18 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy lunes 18 de agosto?

San Agapito de Preneste - Mártir del siglo III.

San Floro y San Lauro - Hermanos y mártires.

San León IV, Papa - Papa en el siglo IX.

Santa Helena de Constantinopla: Vida y Pontificado

Santa Helena nació alrededor del año 248 d.C. en la región de Bitinia, en lo que hoy es Turquía. Era de origen humilde, y su vida cambió significativamente cuando se convirtió en la esposa de Constancio Cloro, un oficial del ejército romano. A través de esta unión, se convirtió en la madre de Constantino el Grande, quien eventualmente se convirtió en el emperador romano.

Aunque Helena no tuvo un papel oficial en la administración del Imperio, su influencia en la vida de Constantino y en la política del imperio fue considerable. Constantino, después de su conversión al cristianismo, promovió la fe cristiana en todo el imperio, y su madre, Helena, también jugó un papel importante en esta transformación religiosa.

Canonización y Legado

Santa Helena es venerada como santa en varias tradiciones cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, la Ortodoxa y la Anglicana. Su festividad se celebra el 18 de agosto. La canonización de Santa Helena no se realizó de manera formal como en los procesos actuales, pero su santidad ha sido reconocida y celebrada desde tiempos antiguos debido a su vida ejemplar y su contribución significativa al cristianismo.

Uno de sus legados más importantes es su búsqueda de las reliquias sagradas en Tierra Santa. Se le atribuye el descubrimiento de la verdadera cruz en la que Jesucristo fue crucificado, un hallazgo que tuvo un profundo impacto en la devoción cristiana. Además, Helena promovió la construcción de importantes iglesias en Jerusalén, como la Basílica del Santo Sepulcro, sobre los sitios sagrados asociados con la crucifixión y el entierro de Jesús.

Exilio y Muerte

Aunque Santa Helena no fue exiliada en el sentido tradicional, su vida terminó en una etapa de la vida relativamente tranquila. Se retiró de la vida pública y vivió sus últimos años en una posición de mayor calma y reflexión. Helena murió en torno al año 330 d.C. en la ciudad de Treveris (actual Trier, Alemania), donde había sido enviada por su hijo Constantino para supervisar asuntos relacionados con la expansión del cristianismo en el imperio.

Su muerte no fue seguida de controversias o conflictos significativos, y fue recordada por su fe devota y sus contribuciones al cristianismo. Su figura ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de fe y devoción.