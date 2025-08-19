¿Qué santo se celebra hoy, 19 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy martes 19 de agosto?

San Juan Eudes: Fundador de la Congregación de Jesús y María, conocido por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.

San Luis IX: Aunque su fiesta principal se celebra el 25 de agosto, en algunos lugares el 19 de agosto también se le recuerda.

San Bernardo Tolomei: Vida y Pontificado

San Bernardo Tolomei nació en Siena, Italia, en el año 1272. Provenía de una familia noble y recibió una educación sólida, lo que le permitió desarrollar una profunda vida espiritual desde joven. En 1304, tras una experiencia mística y bajo la influencia de su devoción a la Virgen María, decidió fundar una nueva orden religiosa. En 1340, estableció la Orden de los Hermanos de la Virgen María de los Ángeles, conocidos como los Bernardinos, en un monasterio cerca de Siena. La orden se dedicaba a la vida monástica, la oración y el servicio comunitario, siguiendo una regla basada en la vida de San Agustín.

Canonización y Legado

San Bernardo Tolomei fue beatificado por el Papa León XIII el 17 de septiembre de 1882. Posteriormente, fue canonizado por el Papa Pío X el 19 de agosto de 1905. Su festividad se celebra el 19 de agosto en honor a su vida y obra. Su legado perdura en la Orden de los Bernardinos, que sigue activa hoy en día y continúa con su misión original de oración y servicio. La orden y sus miembros han mantenido viva su memoria a través de la dedicación al trabajo pastoral y a la promoción de la espiritualidad cristiana.

Exilio y Muerte

A pesar de su ferviente trabajo en la fundación de su orden, San Bernardo Tolomei enfrentó tiempos difíciles. En 1348, la ciudad de Siena sufrió un brote de peste, lo que llevó a la orden a trasladarse a la zona rural para evitar la enfermedad. En medio de las dificultades, San Bernardo también tuvo que enfrentar conflictos con otras órdenes y autoridades locales. A pesar de estos desafíos, mantuvo su dedicación a la vida espiritual y al crecimiento de la comunidad. San Bernardo Tolomei falleció el 20 de agosto de 1348, a causa de la peste, en el monasterio de San Bernardo en Monte Oliveto.