¿Qué santo se celebra hoy, 2 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, domingo 2 de noviembre

Después de la festividad del 1 de noviembre, que es cuando se celebra el Día de Todos los Santos, viene otra fecha importante en el calendario católico: el Día de los Difuntos. Son dos eventos que a veces se pueden confundir, pero tienen diferencias, aunque en ambos se recuerda a nuestros seres queridos. En el caso del Día de los Difuntos, la Iglesia recuerda a los cristianos bautizados en el Purgatorio, al morir con culpa de pecados menores en sus almas.

El Día de los Fieles Difuntos tiene su origen en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilón de Francia. La celebración fue adoptada por Roma en el siglo XVI y a partir de entonces comenzó a ser recordada por los católicos de todo el mundo. La celebración se basa en la idea de que las almas de los creyentes que, al momento de su muerte, no han sido purificadas de pecados menores o que no han expiado transgresiones pasadas, no pueden experimentar la Visión Beatífica. Se cree que se les puede ayudar a lograrla a través de oraciones y del sacrificio de la misa.

San Malaquías: Vida y Pontificado

San Malaquías fue un destacado profeta y religioso que vivió en el siglo IX. Aunque se conoce poco acerca de los detalles específicos de su vida, se le atribuye haber sido un hombre de gran fe y santidad. Su nombre es frecuentemente asociado con el Antiguo Testamento, y se le considera un hombre que recibió visiones divinas, lo que le permitió prever eventos futuros. Se dice que fue contemporáneo de la vida de algunos papas y emperadores, lo que le permitió tener influencia en los asuntos eclesiásticos de su tiempo.

Canonización y Legado

San Malaquías fue canonizado en el año 1139 por el Papa Inocencio II. Su canonización refleja la reverencia que se le tenía por su vida de virtud y su cercanía a Dios. A lo largo de los siglos, su figura ha sido venerada en diversas tradiciones, especialmente en la Iglesia Católica, donde se le recuerda por su dedicación a la oración y su papel como mensajero de Dios.

El legado de San Malaquías perdura a través de su asociación con las profecías sobre los papas. Se le atribuyen profecías que, según la tradición, describen a los papas desde su tiempo hasta el final de los tiempos. Esta serie de profecías, conocida como la "Profecía de los Papas", ha fascinado a los estudiosos y a laicos por igual, generando interés en el estudio de la historia de la Iglesia. Su vida y enseñanzas continúan siendo un ejemplo de fe y compromiso religioso.

Exilio y Muerte

San Malaquías pasó parte de su vida en exilio, alejándose de su hogar debido a las tensiones políticas y religiosas de su tiempo. Se cree que murió en el exilio, aunque los detalles exactos de su muerte no están bien documentados. Su partida de este mundo se considera un momento de gran tristeza para sus seguidores, quienes reconocieron en él a un líder espiritual y un profeta de Dios. Su legado como santo perdura en la memoria de los fieles que continúan honrando su vida y enseñanzas.