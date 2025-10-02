¿Qué santo se celebra hoy, 2 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy jueves 2 de octubre

San Beregiso de Andage

San Eleuterio de Nicomedia

San Saturio de Numancia

San Leodegario de Autun

San Uriel: Vida y Pontificado

San Uriel, cuyo nombre en hebreo significa "Luz de Dios" o "Fuego de Dios", es considerado uno de los siete arcángeles en las tradiciones más amplias del cristianismo. Aunque no tiene un “pontificado” en el sentido estricto, ya que es un ser celestial y no un pontífice terrenal, se le asocia con la iluminación espiritual y la búsqueda de la verdad divina. En algunos textos apócrifos y esotéricos, como el Libro de Enoc y otras escrituras no canónicas, se le menciona como un ángel que asiste a Dios y transmite sabiduría celestial a los justos.

San Uriel es conocido por guiar a las almas hacia la verdad y es el ángel de la penitencia. En las representaciones artísticas, a menudo sostiene una espada de fuego, simbolizando la purificación y la justicia divina. Su papel en las visiones proféticas y en las revelaciones lo vinculan con la protección del conocimiento divino y con la ayuda a quienes buscan comprender los misterios de Dios.

Canonización y Legado

San Uriel no fue canonizado oficialmente por la Iglesia Católica. De hecho, en el año 745 d.C., el Papa San Zacarías excluyó a Uriel y otros ángeles del culto oficial para evitar la veneración de seres angélicos que no estuvieran específicamente aprobados en las Escrituras canónicas. Sin embargo, San Uriel ha mantenido su lugar en la tradición cristiana oriental y es venerado en la Iglesia Ortodoxa como uno de los ángeles protectores.

El legado de San Uriel se manifiesta en la devoción de fieles en comunidades anglicanas y en algunas corrientes místicas del cristianismo, donde es invocado para obtener iluminación, sabiduría y protección. Su culto se ha expandido en el arte y la literatura, apareciendo en iconografía religiosa y en leyendas populares como el ángel que guía a los extraviados en busca de redención.

Exilio y Muerte

San Uriel, al ser un arcángel, es un ser inmortal y no experimenta la muerte como los humanos. No obstante, en el contexto de la tradición católica occidental, su culto fue "exiliado" o suprimido. A partir del Concilio de Roma (745 d.C.), el Papa San Zacarías, preocupado por la proliferación de nombres de ángeles no reconocidos en la Biblia, decretó que sólo se debía venerar a los tres arcángeles mencionados explícitamente en la Escritura: Miguel, Gabriel y Rafael. Como resultado, Uriel y otros ángeles como Raguel y Sariel quedaron fuera del canon católico y fueron prácticamente excluidos del culto litúrgico.

Este "exilio" de su devoción fue más simbólico que literal, y Uriel siguió siendo venerado en otras tradiciones y formas de espiritualidad cristiana no católica. La Iglesia Ortodoxa, en particular, continuó reconociendo su papel como portador de la luz divina y como uno de los defensores