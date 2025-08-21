¿Qué santo se celebra hoy, 21 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy jueves 21 de agosto?

San Sidonio Apolinar - Obispo de Clermont y escritor, destacado por su influencia en la Galia durante el siglo V.

San Bonoso y San Maximiano - Mártires en el siglo III durante las persecuciones del emperador romano Valeriano.

Beato Vicente de L’Aquila - Franciscano italiano conocido por su vida de penitencia y servicio a los pobres en el siglo XV.

San Pío X: Vida y Pontificado

San Pío X nació como Giuseppe Melchiorre Sarto el 2 de junio de 1835 en Riese, una pequeña localidad en la región del Véneto, Italia. Creció en una familia humilde, siendo el segundo de diez hijos. Desde joven, mostró una profunda vocación religiosa y se ordenó sacerdote en 1858. Su trayectoria eclesiástica fue notable, sirviendo como párroco y luego ascendiendo a obispo de Mantua y patriarca de Venecia. En 1903, fue elegido Papa, tomando el nombre de Pío X.

Como Papa, San Pío X se dedicó a la reforma de la Iglesia, buscando revitalizar la vida espiritual de los fieles. Fue un defensor firme de la comunión frecuente y bajó la edad para recibir la Primera Comunión, lo que permitió que los niños participaran plenamente en la Eucaristía. También impulsó reformas litúrgicas, como la restauración del canto gregoriano, y fomentó una mayor enseñanza del catecismo.

Pontificado y Legado

El pontificado de San Pío X se caracterizó por un profundo compromiso con la ortodoxia doctrinal y la lucha contra las influencias modernistas dentro de la Iglesia. Publicó la encíclica Pascendi Dominici Gregis en 1907, que condenaba el modernismo como la "síntesis de todas las herejías". Estableció un juramento antimodernista que todos los clérigos y profesores de teología debían prestar, marcando así una firme postura contra las corrientes teológicas que consideraba peligrosas para la fe católica.

San Pío X también es recordado por su enfoque pastoral cercano al pueblo. Su lema, "Restaurar todas las cosas en Cristo", reflejaba su deseo de renovar la vida cristiana y fortalecer la Iglesia en un tiempo de grandes cambios sociales y políticos.

Exilio y Muerte

Aunque San Pío X nunca experimentó un exilio físico, vivió en un tiempo de tensiones entre la Iglesia y los estados europeos, especialmente en Italia, donde el poder papal había sido severamente restringido tras la unificación del país. Pío X tuvo que navegar estas complejas relaciones políticas, defendiendo la independencia de la Iglesia frente a la influencia estatal.

San Pío X falleció el 20 de agosto de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Se dice que la tristeza por el conflicto contribuyó a su muerte. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro, y en 1954 fue canonizado por el Papa Pío XII, convirtiéndose en el primer Papa en ser canonizado desde San Pío V en el siglo XVI.