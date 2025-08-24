Santoral
¿Qué santo se celebra hoy, 24 de agosto? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
Hoy se conmemora la figura de San Bartolomé Apóstol, uno de los doce discípulos de Jesús de Nazaret
El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.
¿Qué santos se celebran hoy, domingo 24 de agosto?
- San Audeno de Rouen: Obispo de Rouen en el siglo VII, conocido por su dedicación a la Iglesia y por fundar numerosos templos.
- Santa Juana Antida Thouret: Fundadora de las Hermanas de la Caridad, nacida en Francia en 1765.
- Santa Emilia de Vialar: Fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San José de la Aparición, nacida en Francia en 1797.
- San Jorge Limniota: Mártir cristiano del siglo IV.
- San Tación de Claudiópolis: Mártir cristiano del siglo IV.
- Beato Andrés Fardeau: Presbítero y mártir de la Revolución Francesa.
- Beato Maximiano Binkiewicz: Sacerdote polaco martirizado en tiempos de la ocupación nazi.
San Bartolomé Apóstol: Vida y Pontificado
San Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesucristo. Su nombre aparece en los evangelios como alguien de gran fe, honesto y directo, cualidades que le hicieron cercano a Jesús desde el inicio de su ministerio. Aunque no se tienen muchos detalles sobre su vida antes de seguir a Cristo, se sabe que estuvo presente en momentos importantes del Evangelio, proclamando el mensaje de Jesús y participando activamente en la fundación de las primeras comunidades cristianas.
Su vocación fue un ejemplo de entrega total, y su labor apostólica lo llevó a ser un testigo directo de la vida, enseñanza y milagros de Cristo.
Canonización y Legado
Como apóstol, Bartolomé fue reconocido por la Iglesia desde los primeros siglos, lo que equivale a su canonización implícita, ya que los apóstoles fueron honrados inmediatamente por su cercanía a Jesús y su martirio. Su legado se refleja en la veneración que ha recibido a lo largo de la historia y en la influencia que tuvo en la expansión del cristianismo.
Es considerado patrono de carniceros, zapateros, fabricantes de guantes y artesanos, debido a la tradición que relaciona su martirio con la desolladura, y su ejemplo sigue inspirando a los creyentes a mantener la fe con valentía, integridad y dedicación al prójimo.
Exilio y Muerte
Después de predicar en varias regiones, San Bartolomé llevó su misión hasta la región de Armenia, donde su labor evangelizadora encontró gran resistencia. Allí fue detenido y sometido a un cruel martirio: según la tradición, fue desollado vivo y finalmente ejecutado por sus perseguidores.
Su muerte se convirtió en símbolo de fidelidad y coraje frente a la persecución, consolidando su imagen como mártir de la fe cristiana. A lo largo de los siglos, su historia se difundió por toda Europa, reforzando el respeto y la devoción hacia su figura.
