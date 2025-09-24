¿Qué santo se celebra hoy, 24 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy miércoles 24 de septiembre

San Gerardo Sagredo: Obispo y mártir del siglo XI, considerado uno de los evangelizadores de Hungría. Fue asesinado en Budapest y es venerado como uno de los principales santos del país.

San Antonio González: Misionero dominico y mártir en Japón, ejecutado por su fe en el siglo XVII durante la persecución cristiana en ese país.

San Pacifico de San Severino: Sacerdote franciscano del siglo XVIII, conocido por su vida de oración y penitencia. Fue canonizado en 1839.

San Lupo de Lyon: Obispo de Lyon en el siglo VI, destacado por su santidad y dedicación al clero y los pobres

Nuestra Señora de la Merced: Vida y Pontificado

La devoción a Nuestra Señora de la Merced, también conocida como la Virgen de la Misericordia, se remonta al siglo XIII en Barcelona, España. Su historia está íntimamente ligada a la fundación de la Orden de la Merced, cuyo objetivo principal era la redención de cautivos cristianos que habían sido capturados por musulmanes durante las Cruzadas y las constantes guerras en la península ibérica.

La tradición cuenta que la Virgen se apareció a San Pedro Nolasco, instándolo a crear una orden religiosa que tuviera como misión la liberación de los cristianos prisioneros. El 10 de agosto de 1218, con el apoyo del rey Jaime I de Aragón y la aprobación del obispo de Barcelona, la orden fue oficialmente fundada. Desde entonces, Nuestra Señora de la Merced fue venerada como la patrona de los redentores de cautivos.

Canonización y Legado

Aunque la Virgen María no fue canonizada en el sentido habitual de la palabra, su devoción bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced se difundió rápidamente por España y, posteriormente, por América Latina. Fue reconocida como patrona de Barcelona en 1687, tras un milagro atribuido a su intercesión que detuvo una plaga de langostas. En 1696, el papa Inocencio XII la declaró oficialmente patrona de la ciudad.

El legado de Nuestra Señora de la Merced no se limita a su relación con la Orden de los Mercedarios. Con el tiempo, su devoción se extendió por el mundo, especialmente en América Latina, donde es venerada en países como Perú, Argentina, Cuba y República Dominicana. En Argentina, es la Patrona del Ejército, y en Perú se la considera "Gran Mariscala" por su protección durante las guerras de independencia.

Exilio y Muerte

Aunque en sentido estricto no hay un "exilio y muerte" que pueda aplicarse a una advocación mariana como la de Nuestra Señora de la Merced, la orden mercedaria enfrentó tiempos difíciles en diversas épocas históricas, especialmente durante los conflictos políticos y religiosos que azotaron Europa.

Uno de los momentos más difíciles para la orden y la devoción a la Virgen ocurrió durante la Guerra Civil Española (1936-1939), cuando muchas iglesias y conventos fueron destruidos, y los mercedarios, junto con otros religiosos, sufrieron persecuciones. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, la devoción a Nuestra Señora de la Merced nunca desapareció y resurgió con fuerza en la posguerra.

Hoy en día, la fiesta de Nuestra Señora de la Merced se celebra cada 24 de septiembre, y su legado sigue vivo en las numerosas obras de caridad, liberación de cautivos y defensa de los oprimidos que la Orden de la Merced continúa realizando alrededor del mundo.