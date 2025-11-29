¿Qué santo se celebra hoy, 29 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, sábado 29 de noviembre?

San Filomeno de Ancira - Mártir, conocido por su fe firme bajo persecución.

- Mártir, conocido por su fe firme bajo persecución. San Radbodo de Utrecht - Obispo de Utrecht, destacado por su piedad y contribuciones a la educación.

San Saturnino de Tolosa: Vida y pontificado

San Saturnino, conocido también como San Sernín, fue un obispo y mártir del siglo III que desempeñó un papel importante en la evangelización de la región de la Galia, especialmente en la ciudad de Tolosa (actual Toulouse, Francia). Según las tradiciones cristianas, Saturnino llegó desde Roma o Cartago, enviado como misionero por los primeros obispos. Fue uno de los pioneros en llevar el cristianismo a áreas dominadas por el paganismo en el Imperio Romano.

Como obispo de Tolosa, predicó fervientemente contra la idolatría, enfrentándose a los cultos paganos que predominaban en la región. Su liderazgo atrajo a muchos conversos, consolidando las bases de una comunidad cristiana en Tolosa. San Saturnino es especialmente recordado por su celo evangelizador y su valentía frente a las amenazas de las autoridades y los sacerdotes paganos locales.

Canonización y legado

San Saturnino fue venerado casi inmediatamente tras su muerte, y su culto se extendió rápidamente por toda la región de la Galia y más allá. La basílica de San Sernín de Tolosa, una de las iglesias románicas más grandes de Europa, fue construida en su honor en el siglo XI. Sus reliquias, veneradas en esta basílica, se convirtieron en un lugar importante de peregrinación dentro del Camino de Santiago.

El legado de San Saturnino está vinculado con su valentía al rechazar los cultos paganos, simbolizando la firmeza en la fe cristiana frente a las adversidades. Es considerado patrono de la ciudad de Toulouse, y su nombre sigue siendo muy popular en Francia y España. Además, su historia inspira a muchos en su misión de vivir y defender la fe con coraje.

Exilio y muerte

La prédica de Saturnino provocó una fuerte oposición entre los sacerdotes de los templos paganos. Según la tradición, un evento decisivo ocurrió cuando el santo se negó a participar en un sacrificio a los ídolos en el foro de la ciudad. Su negativa enfureció a los sacerdotes, quienes lo arrestaron y lo sometieron a un castigo brutal.

El 29 de noviembre del año 257 (según algunos relatos), Saturnino fue martirizado de una manera particularmente cruel: atado por los pies a un toro que fue azuzado para correr por las calles de Tolosa. Su cuerpo fue destrozado durante el trayecto, dejando tras de sí un fuerte testimonio de fe. Su martirio se dio cerca del actual sitio de la basílica de San Sernín, que fue construida siglos más tarde para honrar su memoria.