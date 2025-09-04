¿Qué santo se celebra hoy, 4 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Cada día del calendario litúrgico está dedicado a santos y beatos cuyas vidas dejaron huella en la historia espiritual, cultural o social de sus comunidades. Este 4 de septiembre, la Iglesia recuerda a Santa Rosalía de Palermo, una figura profundamente venerada en Sicilia, cuya leyenda combina el retiro místico con el poder milagroso en tiempos de crisis.

¿Quién fue Santa Rosalía de Palermo?

Santa Rosalía nació en Palermo alrededor del año 1130, en el seno de una familia noble vinculada a la corte normanda de Sicilia. Desde muy joven, según la tradición, decidió abandonar los privilegios de su entorno para vivir como ermitaña en una cueva del monte Pellegrino, cerca de su ciudad natal.

Durante siglos, su historia quedó casi olvidada, hasta que en 1624, en pleno brote de peste que azotaba a Palermo, la santa se le apareció en sueños a un cazador y le indicó el lugar donde se encontraban sus restos. Estos fueron llevados en procesión por la ciudad y, según la creencia popular, el brote comenzó a remitir.

Desde entonces, Santa Rosalía es considerada patrona y protectora de Palermo, y su figura se volvió central en la religiosidad popular siciliana.

Un símbolo de protección y fe en tiempos difíciles

Santa Rosalía, también conocida como La Santuzza, representa no solo el ascetismo y la renuncia, sino también la esperanza frente a la enfermedad, la peste y el sufrimiento colectivo. Su culto creció especialmente durante la Edad Moderna y resurgió en la actualidad, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, cuando su imagen fue invocada nuevamente como símbolo de amparo.

Cada 4 de septiembre, la ciudad de Palermo la celebra con actos religiosos, procesiones y peregrinaciones al monte Pellegrino, donde se levanta un santuario en la cueva donde vivió y murió. Además, cada julio tiene lugar la célebre "Festa di Santa Rosalia", una de las festividades más importantes de Sicilia.

Otros santos que se celebran hoy, 4 de septiembre

