¿Qué santo se celebra hoy, 4 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
Hoy, jueves 4 de septiembre, la Iglesia Católica conmemora a Santa Rosalía, una santa italiana del siglo XII cuya devoción resurgió siglos después al ser considerada protectora contra las epidemias
Cada día del calendario litúrgico está dedicado a santos y beatos cuyas vidas dejaron huella en la historia espiritual, cultural o social de sus comunidades. Este 4 de septiembre, la Iglesia recuerda a Santa Rosalía de Palermo, una figura profundamente venerada en Sicilia, cuya leyenda combina el retiro místico con el poder milagroso en tiempos de crisis.
¿Quién fue Santa Rosalía de Palermo?
Santa Rosalía nació en Palermo alrededor del año 1130, en el seno de una familia noble vinculada a la corte normanda de Sicilia. Desde muy joven, según la tradición, decidió abandonar los privilegios de su entorno para vivir como ermitaña en una cueva del monte Pellegrino, cerca de su ciudad natal.
Durante siglos, su historia quedó casi olvidada, hasta que en 1624, en pleno brote de peste que azotaba a Palermo, la santa se le apareció en sueños a un cazador y le indicó el lugar donde se encontraban sus restos. Estos fueron llevados en procesión por la ciudad y, según la creencia popular, el brote comenzó a remitir.
Desde entonces, Santa Rosalía es considerada patrona y protectora de Palermo, y su figura se volvió central en la religiosidad popular siciliana.
Un símbolo de protección y fe en tiempos difíciles
Santa Rosalía, también conocida como La Santuzza, representa no solo el ascetismo y la renuncia, sino también la esperanza frente a la enfermedad, la peste y el sufrimiento colectivo. Su culto creció especialmente durante la Edad Moderna y resurgió en la actualidad, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, cuando su imagen fue invocada nuevamente como símbolo de amparo.
Cada 4 de septiembre, la ciudad de Palermo la celebra con actos religiosos, procesiones y peregrinaciones al monte Pellegrino, donde se levanta un santuario en la cueva donde vivió y murió. Además, cada julio tiene lugar la célebre "Festa di Santa Rosalia", una de las festividades más importantes de Sicilia.
Otros santos que se celebran hoy, 4 de septiembre
Además de Santa Rosalía, el santoral del 4 de septiembre recuerda a:
- San Bonifacio I, Papa del siglo V, conocido por su defensa de la autoridad de Roma.
- Santa Rosa de Viterbo, joven mística italiana que predicó desde niña y murió a los 18 años en el siglo XIII.
- San Moisés, profeta, figura del Antiguo Testamento venerado también en el calendario católico.
- San Marino, ermitaño y cantero, considerado fundador de la República de San Marino.
- San Idealio de Sora, obispo italiano de la época paleocristiana.
- Beato Juan de Perugia y compañeros, mártires franciscanos en Siria durante el siglo XIII.
- Beato José Pascual Carda Saporta, sacerdote y mártir español de la persecución religiosa en el siglo XX.
