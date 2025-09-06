¿Qué santo se celebra hoy, 6 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

San Zacarías aparece en el Evangelio de Lucas como un sacerdote de la clase de Abías, casado con Isabel, prima de María y descendiente de Aarón. Ambos eran personas justas ante los ojos de Dios, pero sufrían la carga social y emocional de no tener hijos, ya entrados en edad avanzada.

Durante su servicio en el templo, Zacarías tuvo una visión del arcángel Gabriel, quien le anunció que su esposa concebiría un hijo que traería gozo a muchos: Juan el Bautista. A pesar de ser un hombre piadoso, Zacarías no creyó inmediatamente. Por su incredulidad, quedó mudo hasta el nacimiento del niño.

Silencio como forma de conversión

Este castigo no fue un mero gesto de severidad, sino un tiempo de reflexión. El silencio de Zacarías se convirtió en un proceso de transformación interior. Al recuperar la voz en el momento de nombrar a su hijo, proclamó un cántico que hoy sigue resonando en la liturgia cristiana: el Benedictus, una alabanza a la fidelidad de Dios y a la misión que tendría su hijo.

Este episodio no solo marca el cumplimiento de una promesa divina, sino que revela una verdad esencial: incluso la duda puede ser parte del camino de la fe.

Otros santos que se conmemoran hoy

Además de San Zacarías, el 6 de septiembre también se recuerda a:

San Donato, mártir en África.

San Magno de Füssen, misionero en Alemania.

San Eleuterio de Spoleto, soldado y mártir.

Beata María Teresa de Soubiran, fundadora de la Sociedad de María Auxiliadora.

Beata María de los Ángeles Ginard Martí, mártir durante la persecución religiosa en España.

Una figura discreta pero clave

Aunque San Zacarías no es de los personajes más prominentes del Nuevo Testamento, su papel es crucial: custodiar el anuncio de una nueva era. Es, en muchos sentidos, un puente entre la Antigua y la Nueva Alianza. Su historia nos recuerda que incluso en medio del escepticismo y el silencio, Dios actúa y transforma.