¿Qué santo se celebra hoy, 8 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy viernes 8 de agosto?

San Marino: Fue un monje y ermitaño originario de Croacia. Es considerado el fundador de la comunidad que se convertiría en la ciudad-estado de San Marino.

Fue un monje y ermitaño originario de Croacia. Es considerado el fundador de la comunidad que se convertiría en la ciudad-estado de San Marino. San Altfrido de Hildesheim: Obispo y fundador de varias iglesias y monasterios en Alemania en el siglo IX.

Obispo y fundador de varias iglesias y monasterios en Alemania en el siglo IX. San Emiliano de Chipre: Obispo y mártir de Chipre en el siglo IV, conocido por su defensa de la fe cristiana frente a las persecuciones.

Obispo y mártir de Chipre en el siglo IV, conocido por su defensa de la fe cristiana frente a las persecuciones. Santa Bonifacia Rodríguez de Castro: Fundadora de la Congregación de las Siervas de San José en España en el siglo XIX. Dedicó su vida a la formación y promoción de mujeres trabajadoras.

Santo Domingo de Guzmán: Vida y Pontificado

Domingo de Guzmán nació alrededor del año 1170 en Caleruega, España, en una familia noble. Desde joven, mostró una profunda inclinación hacia la vida religiosa y estudió teología en la Universidad de Palencia. En 1203, acompañó a su obispo Diego de Acebo en un viaje diplomático al norte de Europa, donde se encontró con la herejía albigense en el sur de Francia.

Decidido a combatir esta herejía, dedicó su vida a la evangelización y predicación. En 1215, fundó la Orden de Predicadores en Tolosa, Francia, con el objetivo de formar predicadores instruidos en teología y doctrina. La orden fue aprobada por el Papa Honorio III en 1216. Domingo promovió una vida de austeridad, oración y el rezo del Rosario, centrándose en la predicación, la pobreza y la vida comunitaria.

Exilio y Muerte

Aunque Domingo no experimentó un exilio formal, sus últimos años estuvieron marcados por constantes viajes y esfuerzos para consolidar y expandir su orden, enfrentando diversas dificultades, incluida la resistencia inicial a su forma de vida austera. Santo Domingo murió el 6 de agosto de 1221 en Bolonia, Italia, después de una vida dedicada a la predicación y la organización de su orden. Fue enterrado en la iglesia de San Nicolás de las Viñas en Bolonia, que luego se convirtió en un importante lugar de peregrinación.

La fiesta de Santo Domingo de Guzmán se celebra el 8 de agosto en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Este día se conmemora su vida y su legado como fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos) y su dedicación a la predicación y la enseñanza de la fe católica.

Canonización y Legado

Domingo de Guzmán fue canonizado el 3 de julio de 1234 por el Papa Gregorio IX. La Orden de los Predicadores, conocida como los Dominicos, ha jugado un papel crucial en la historia de la Iglesia, produciendo figuras destacadas como Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena.

Los dominicos han sido fundamentales en la evangelización, la educación y la defensa de la ortodoxia, con un impacto duradero en la teología y la vida religiosa. Santo Domingo es también tradicionalmente asociado con la promoción del Rosario, una práctica devocional central para la piedad popular católica. Su vida y obra continúan inspirando a muchos dentro y fuera de la Orden Dominicana, siendo recordado por su celo apostólico, amor por la verdad y compromiso con la predicación del Evangelio.