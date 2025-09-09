¿Qué santo se celebra hoy, 9 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy martes 9 de septiembre?

San Gorgonio: Mártir que fue decapitado en Roma en el siglo III bajo el emperador Diocleciano.

San Ciarán de Clonmacnoise: Uno de los santos más importantes de Irlanda, fundador del famoso monasterio de Clonmacnoise.

San Jacinto de Sabina: Un santo que vivió en el siglo VI y es recordado por su vida ascética.

San Pedro Claver: Vida y Pontificado

San Pedro Claver nació en Verdú, España, en 1580. A una edad temprana decidió unirse a la Compañía de Jesús (Jesuitas) y, tras completar sus estudios en Barcelona, fue enviado como misionero a América, respondiendo al llamado de servicio de la orden. Llegó a Cartagena de Indias (en la actual Colombia) en 1610, un puerto clave en el comercio de esclavos africanos.

En 1616, Pedro Claver fue ordenado sacerdote, y desde entonces dedicó su vida al cuidado y la evangelización de los esclavos africanos. Su labor comenzó en los muelles, donde recibía a los esclavos recién llegados. Muchos de ellos llegaban en condiciones infrahumanas, enfermos y exhaustos tras el brutal viaje transatlántico. Pedro Claver les ofrecía agua, alimentos, medicinas, y ropa, pero también su consuelo espiritual, diciéndoles que eran hijos de Dios, dignos de su amor y compasión. Aprendió varios dialectos africanos para poder comunicarse con ellos y predicaba la fe cristiana a través del ejemplo.

Durante más de 40 años en Cartagena, Pedro Claver bautizó a más de 300,000 esclavos, siempre refiriéndose a sí mismo como "el esclavo de los esclavos". Su vida fue un ejemplo de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana, en una época donde los esclavos eran tratados como mercancías.

Canonización y Legado

La labor de Pedro Claver no fue reconocida plenamente durante su vida, pero tras su muerte, su obra humanitaria y su compromiso inquebrantable con los más oprimidos comenzó a ser admirada. El Papa León XIII lo canonizó en 1888, más de dos siglos después de su muerte. Durante la ceremonia, León XIII lo nombró patrono de las misiones entre los africanos y también lo llamó "modelo perfecto de la verdadera caridad".

San Pedro Claver dejó un legado imperecedero como defensor de los derechos humanos y pionero en la lucha contra la esclavitud. Es considerado un símbolo de la lucha por la justicia social en América Latina y el mundo. Su ejemplo ha inspirado movimientos cristianos dedicados a la justicia y los derechos humanos, y su vida sigue siendo recordada como un testimonio de compasión, misericordia y amor por los más vulnerables.

Exilio y Muerte

Aunque Pedro Claver no vivió un exilio físico en el sentido tradicional, su vida en Cartagena fue una especie de "exilio espiritual". Vivió marginado por una sociedad que muchas veces era indiferente o incluso hostil a su trabajo. A pesar de esto, nunca dejó de servir a los esclavos y defendió su dignidad hasta el final.

Hacia el final de su vida, Claver cayó enfermo. Durante los últimos años, estuvo postrado en cama, sufriendo una larga y dolorosa enfermedad. A pesar de estar físicamente debilitado, nunca abandonó su espíritu de servicio. Murió el 8 de septiembre de 1654, y fue enterrado en la ciudad donde había dedicado su vida a los esclavos.

El impacto de San Pedro Claver fue sentido mucho después de su muerte, y continúa siendo un modelo de servicio y amor por los oprimidos, dejando un legado que perdura en la historia de la Iglesia y los movimientos por los derechos humanos.