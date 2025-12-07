Santoral de hoy
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del 7 de diciembre
Hoy, 7 de diciembre, el santoral católico recuerda a varias figuras históricas y espirituales, con San Ambrosio de Milán como nombre central de la jornada
San Ambrosio es una de las grandes referencias de la Iglesia latina. Nacido en el año 339 en una familia acomodada en Tréveris, desarrolló una sólida carrera administrativa antes de ser elegido obispo de Milán en 374, cuando todavía era catecúmeno. Su perfil como gestor y su firmeza doctrinal marcaron una etapa clave en la consolidación de la Iglesia tras las persecuciones.
Se le recuerda por su defensa de la fe frente al arrianismo, por su impulso pastoral y por su papel en la tradición litúrgica: fomentó el canto alternado de los salmos e introdujo himnos que tuvieron una enorme influencia en Occidente. Su figura fue decisiva también para San Agustín, que escuchó sus predicaciones en Milán.
Santoral del 7 de diciembre
- San Ambrosio
- San Sabino de Spoleto
- San Antenodoro
- San Urbano de Teano
- San Juan el Silencioso o Hesicasta
- Santa Fara
- San Carlos Garnier
- María Josefa (Benedicta) Rossello
Qué es el santoral y por qué se consulta cada día
El santoral es el calendario que recoge a los santos y beatos que la Iglesia conmemora en fechas concretas. La principal referencia es el Martirologio Romano, que organiza y asigna estas celebraciones a lo largo del año. Mientras que el título de santo reconoce oficialmente una vida y testimonio considerados ejemplares para la fe, el de beato forma parte del camino previo dentro del proceso de canonización.
✕
Accede a tu cuenta para comentar