¿Qué santo se celebra hoy, domingo 21 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, domingo 21 de septiembre?

San Jonás : personaje bíblico, protagonista del libro homónimo. Según las escrituras, paso tres días y tres noches dentro de un gran pez.

San Cuadrado de Grecia : escritor cristiano y obispo de Atenas. Murió mártir bajo el gobierno del emperador romano Adriano.

San Lorenzo Imbert: obispo y misionero francés. Se pagó sus estudios con la elaboración y venta de rosarios. Realizó misiones en Malasia, Singapur y Corea, donde terminó siendo asesinado.

San Mateo: vida y legado

Considerada una de las figuras más destacadas del cristianismo primitivo, es reconocido no solo por su rol como uno de los doce discípulos de Jesús, sino también como el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Antes de su llamado al discipulado, Mateo, también conocido como Leví, trabajaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, una ocupación despreciada por muchos judíos de su época. Su transformación de cobrador de tributos a seguidor de Cristo se ha interpretado como un poderoso símbolo de redención y apertura del mensaje evangélico a los marginados.

Según la tradición cristiana, tras la resurrección de Jesús, Mateo predicó el evangelio en diversas regiones, incluyendo Etiopía y Persia, llevando el mensaje cristiano más allá del mundo judío. Su evangelio, escrito en griego y dirigido principalmente a una audiencia judía, destaca por su énfasis en Jesús como el Mesías prometido, enlazando con frecuencia las enseñanzas del Maestro con profecías del Antiguo Testamento.

El legado de San Mateo se refleja también en el arte y la iconografía cristiana, donde se le representa comúnmente con un ángel o escribiendo el evangelio. Su figura ha sido venerada desde los primeros siglos del cristianismo. A lo largo de los siglos, ha sido considerado patrón de contadores, banqueros y funcionarios fiscales.