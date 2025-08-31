¿Qué santo se celebra hoy, domingo 31 de agosto? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, domingo 31 de agosto?

San Aidan : misionero irlandés. Fue el fundador y el primer obispo del monasterio de la isla de Lindisfarne, en Inglaterra. Se le atribuye la restauración del cristianismo en Northumbria.

: misionero irlandés. Fue el fundador y el primer obispo del monasterio de la isla de Lindisfarne, en Inglaterra. Se le atribuye la restauración del cristianismo en Northumbria. San José de Arimatea : discípulo de Jesucristo. era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión y muerte.

: discípulo de Jesucristo. era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión y muerte. San Paulino de Tréveris: obispo francés. Asistió en el 353 al concilio de Arlés donde el emperador Constancio intentó inútilmente intimidarle para que suscribiese la condena de San Atanasio.

San Ramón Nonato: vida y legado

Nacido en el siglo XIII en Barcelona bajo el nombre de Raimundo Nonato, el futuro devoto debe su apellido al milagro detrás de su nacimiento. Según cuenta la leyenda, Ramón no nació de forma natural, sino que fue sacado del vientre de su madre tras su muerte.

Desde bien joven, Nonato demostró tener una gran fe religiosa, lo que le permitió entrar en la Orden de la Merced, una congregación cuya misión se centraba en rescatar a los prisioneros cristianos cautivos de los musulmanes. En una de sus misiones más valientes, se entregó como prisionero para liberar a un grupo de rehenes. Esta acción heroica lo llevó a pasar una temporada en prisión en Túnez.

Precisamente, durante esa época se le fue puesto por parte de sus raptores un candado de hierro candente en los labios. De esta manera, se aseguraron de que no le sería posible predicar la palabra incluso estando preso. Actualmente, tanto en cuadros como en iconografías, San Ramón suele estar representado con esa misma cerradura.

Además de sus acciones heroicas para rescatar prisioneros, San Ramón Nonato es conocido por su especial devoción a las madres y los niños. Se le asocia con la protección de los partos y, por lo tanto, es considerado el patrón de las mujeres embarazadas y de todas aquellas personas que ayudan en el parto.