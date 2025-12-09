¿Qué santo se celebra hoy, lunes 9 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El 9 de diciembre de 2025, la Iglesia católica recuerda varias onomásticas recogidas en el Martirologio Romano. Entre ellas, destaca San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, una figura especialmente significativa en la devoción guadalupana.

La tradición del santoral sigue siendo una referencia cotidiana para muchas familias que buscan saber si hoy es el día de algún ser querido. Además de su dimensión religiosa, esta costumbre funciona como un pequeño hilo cultural que conecta nombres, historias y memoria colectiva.

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, símbolo de fe popular

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (fallecido en 1548) es el nombre más reconocido de este día. Su figura está vinculada a la historia de la Virgen de Guadalupe y ocupa un lugar central en la religiosidad popular de México y de buena parte del mundo hispano.

Su vida, interpretada desde la tradición católica, representa la fuerza de la fe sencilla y el valor de los testimonios que nacen fuera de los grandes centros de poder religioso o político. Por eso, su conmemoración trasciende fronteras y mantiene viva una de las devociones marianas más influyentes del ámbito iberoamericano.

Otros santos y beatos del 9 de diciembre

Además de San Juan Diego, hoy también se celebra la onomástica de: