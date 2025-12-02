¿Qué santo se celebra hoy, martes 2 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, martes 2 de diciembre?

San Silvano de Troas - Obispo y mártir.

San Pimenio - Presbítero y mártir en Roma.

San Cromacio de Aquilea - Obispo destacado por su defensa del cristianismo contra el arrianismo.

San Habacuc - Profeta del Antiguo Testamento.

Santa Bibiana: Vida y Pontificado

Santa Bibiana, también conocida como Viviana, nació en Roma en el siglo IV, durante la última etapa de las persecuciones cristianas bajo el emperador Juliano el Apóstata. Provenía de una familia profundamente cristiana: sus padres, Flaviano y Dafrosa, y su hermana Demetria, también fueron mártires por su fe. Flaviano fue un funcionario imperial que sufrió martirio al defender el cristianismo, y su madre fue ejecutada poco después.

Bibiana y su hermana quedaron solas y en la mira de las autoridades romanas. A pesar de los intentos de hacerlas renegar de su fe, ambas permanecieron firmes. Bibiana es recordada por su fortaleza y entrega a Dios, incluso en momentos de extremo sufrimiento.

Canonización y Legado

Santa Bibiana fue venerada como mártir desde los primeros tiempos del cristianismo. Su vida ejemplar y su firmeza en la fe la convirtieron en una figura de devoción especial en Roma. La Iglesia Católica la canonizó en una época temprana, antes de que existiera el proceso formal de canonización, lo que la hace una de las santas más antiguas reconocidas por la Iglesia.

Su legado es notable, especialmente en Roma, donde se construyó una iglesia en su honor en el siglo V, bajo el pontificado del Papa Simplicio. Esta iglesia, conocida como Santa Bibiana, se erige sobre el lugar donde se dice que fue enterrada. Es también patrona de aquellos que sufren enfermedades mentales, epilépticos y personas con dolores de cabeza.

Exilio y Muerte

Tras la muerte de sus padres, Bibiana y su hermana Demetria sufrieron persecución directa. Juliano el Apóstata confiscó sus bienes y las condenó a vivir en la pobreza extrema. Demetria falleció, según la tradición, a causa de los sufrimientos y privaciones.

Bibiana, sin embargo, continuó enfrentando la persecución. Fue arrestada y torturada de manera cruel al negarse a renunciar a su fe. Finalmente, fue atada a una columna y azotada hasta la muerte con látigos de plomo en el año 363. Su martirio ocurrió en Roma, donde su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos.