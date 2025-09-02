¿Qué santo se celebra hoy, martes 2 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral católico no solo es un calendario de nombres, sino un compendio de vidas que, a través del tiempo, han inspirado a generaciones por su entrega, fe o compromiso con los valores del Evangelio. Cada día, el calendario litúrgico recuerda a santos y beatos de distintos contextos históricos, y este martes 2 de septiembre tiene como protagonista especial a San Antolín de Pamiers, venerado tanto en Francia como en España, y patrón de la ciudad de Palencia.

¿Quién fue San Antolín de Pamiers?

Según la tradición, fue un mártir cristiano que murió en Pamiers (Francia) alrededor del siglo V, tras negarse a renunciar a su fe durante las persecuciones romanas.

El culto a sus reliquias llegó a Palencia, donde su figura adquirió gran relevancia religiosa y cultural. Allí se erigió una cripta visigoda en su honor, hoy parte de la Catedral de San Antolín, epicentro de la vida espiritual de la ciudad y lugar donde reposan sus restos. La devoción al santo está tan arraigada que dio origen a las Fiestas de San Antolín, que se celebran anualmente a comienzos de septiembre.

Un patrón que conecta espiritualidad e identidad local

La devoción a San Antolín no es solo una expresión religiosa, sino también un símbolo de identidad local y patrimonio compartido. La ciudad de Palencia le rinde homenaje con celebraciones litúrgicas, actos civiles y festividades populares que refuerzan el vínculo entre historia, fe y comunidad.

Más allá de la leyenda, la figura de San Antolín representa el coraje espiritual frente a la persecución, la continuidad de la tradición cristiana en Europa y el valor de quienes, desde el anonimato histórico, dejaron huella en la memoria colectiva.

Otros santos que se celebran el 2 de septiembre

Además de San Antolín, la Iglesia recuerda hoy a otras figuras de gran relevancia espiritual e histórica: