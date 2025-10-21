¿Qué santo se celebra hoy, martes 21 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, martes 21 de octubre

San Hilarión de Gaza

San Viator

Santa María Laura de Jesús Montoya Upegui: Vida y Pontificado

María Laura de Jesús Montoya Upegui, más conocida como Santa Laura Montoya, nació el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, Colombia. Proveniente de una familia humilde, su infancia estuvo marcada por la muerte de su padre durante la Guerra Civil Colombiana, lo que la sumergió en una vida de dificultades económicas. A pesar de estos desafíos, su profunda fe la llevó a dedicarse a la enseñanza y más tarde, a una misión aún más grande.

Laura Montoya fue una maestra y educadora que descubrió su vocación religiosa en el servicio a los más necesitados. Convencida de que debía llevar el Evangelio a los pueblos indígenas, en 1914 fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. La misión de esta congregación era evangelizar y trabajar por la dignificación de las comunidades indígenas marginadas en Colombia. Laura Montoya se caracterizó por su amor profundo a Dios y su entrega a las personas olvidadas por la sociedad, promoviendo la educación, la paz y el respeto por los derechos de los indígenas.

Canonización y Legado

El legado de Santa Laura Montoya sigue vivo a través de su congregación, que continúa su labor misionera en diferentes partes del mundo. Su vida fue un ejemplo de dedicación, humildad y fortaleza frente a las adversidades. El reconocimiento de su obra llegó en 2004 cuando fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, quien destacó su contribución a la fe y su defensa de los más vulnerables.

El 12 de mayo de 2013, fue canonizada por el Papa Francisco, convirtiéndose en la primera santa nacida en Colombia. Durante la ceremonia, el Papa resaltó su compromiso misionero y su entrega a los pueblos indígenas. Este acto consolidó su legado como una figura clave no solo en la Iglesia Católica, sino también en la historia de Colombia y de América Latina, por su incansable trabajo a favor de los excluidos y marginados.

Exilio y Muerte

A lo largo de su vida, Santa Laura Montoya enfrentó numerosas dificultades. A menudo, su labor misionera fue incomprendida tanto por las autoridades civiles como por algunos sectores de la Iglesia. Su obra y su liderazgo femenino fueron objeto de críticas, y en ocasiones sufrió una especie de "exilio" en su propio país, enfrentando incomprensiones y oposiciones a su misión.

A pesar de estos obstáculos, ella perseveró, fortalecida por su fe en Dios y su amor por los más pobres. Sus últimos años estuvieron marcados por una dolorosa enfermedad que la dejó paralizada. A pesar de su sufrimiento, nunca dejó de guiar espiritualmente a sus hermanas misioneras y de escribir cartas de ánimo y consejo.

Santa Laura Montoya falleció el 21 de octubre de 1949 en Medellín, Colombia. Su cuerpo fue sepultado en la casa madre de su congregación en Belencito, donde sus restos son venerados hasta el día de hoy. Su vida es un testimonio de amor, sacrificio y dedicación inquebrantable a la misión de evangelización y defensa de los derechos de los más desfavorecidos.