Los restos de San Francisco podrán ser venerados por primera vez en 800 años

Los restos de San Francisco de Asís serán expuestos para la veneración por primera vez el próximo año en la basílica de Asís (centro de Italia) donde yace, con motivo del octavo centenario de su muerte, según anunció este sábado la orden franciscana.

La exposición del cuerpo del "Poverello" tendrá lugar entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2026, según informó en sus redes sociales la basílica papal y convento de Asís, informa Efe.

Italia celebrará en 2026 el octavo centenario de la muerte de su patrón, predicador del siglo XII que se despojó de sus riquezas para abrazar la pobreza y cuyos restos son custodiados por los frailes franciscanos en la cripta de la basílica de Asís.

El templo, en la región italiana de Umbría, acogió este sábado la celebración del día de San Francisco con la presencia de numerosas autoridades civiles y eclesiásticas, así como muchos fieles.

Entre estas estuvo la primera ministra, Giorgia Meloni, quién definió al santo como "una de las figuras fundamentales de la identidad italiana", citándolo como ejemplo de paz, diálogo y diplomacia para el belicoso mundo contemporáneo

También celebró que el Parlamento italiano, por iniciativa de la derecha, haya reintroducido en el calendario laboral la fiesta de San Francisco cada 4 octubre, medio siglo después de su supresión.

"No se trata de un capricho o de un despilfarro de dinero, como ha sostenido alguien, sino de una elección de identidad, un acto de amor por Italia y su pueblo", afirmó la política ultraderechista.

Palabras del Papa

El Papa León XIV también ha aludido a San Francisco de Asís a lo largo de la jornada, en primer lugar eligiendo su día para firmar la que será su primera exhortación apostólica, "Dilexi te", dedicada a los pobres y que será publicada el próximo 9 de octubre.

"Con infinito amor, el único Dios creó todas las cosas, dándonos la vida; por eso San Francisco de Asís llamaba a las criaturas hermano, hermana, madre. Sólo una mirada contemplativa puede cambiar nuestra relación con las cosas creadas y sacarnos de la crisis ecológica reconstruyendo nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con la tierra", ha escrito el pontífice en sus redes.