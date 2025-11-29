Un 13% más de casos de legionelosis este año que en 2024

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha alertado de que, hasta la semana 35 de este año, España ha registrado 155 casos más de legionelosis que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un incremento superior al 13%, según refleja el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica publicado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

El presidente de Anecpla, Sergio Monge, ha manifestado que la tendencia al alza «es preocupante» y urge a poner en marcha acciones preventivas: «La legionelosis es una amenaza silenciosa que requiere acción preventiva constante, especialmente en instalaciones que manejan agua caliente, torres de refrigeración o sistemas de climatización, donde la Legionella puede proliferar con facilidad».

La Legionella es una bacteria que habita en medios acuáticos, tanto en entornos naturales como artificiales.

Dentro de las 48 especies identificadas de este género, la Legionella pneumophila es la responsable de la legionelosis, una infección respiratoria que se manifiesta en forma de neumonía con fiebre elevada.

En España, su incidencia se estima en tres casos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a alrededor de 1.000 casos cada año.

El riesgo principal lo sufren personas mayores de 60 años, fumadores y pacientes inmunodeprimidos, ha recordado Monge.

Por ello, ha instado a revisar todas las instalaciones que requieren agua, como torres de refrigeración, spas, jacuzzis e incluso los nebulizadores instalados en terrazas de bares o los lavaderos de vehículos, para asegurar que se mantienen en un buen estado.

«No hacerlo puede tener consecuencias graves», ha subrayado el presidente de Anecpla.