LAS POLÍTICAS DE METLIFE PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DESCANSAN EN LA INNOVACIÓN Y EN LA IMPLICACIÓN DE EMPLEADOS Y PROVEEDORES

MetLife, compañía líder en seguros de vida y accidentes, tiene un compromiso permanente con la gestión medioambiental para promover un planeta saludable para las generaciones venideras mediante la reducción de la huella ambiental. Y es que construir para el mañana incluye proteger el medio ambiente y garantizar un futuro saludable para los empleados, clientes, comunidades y otras partes interesadas.

Desde la eficiencia energética y los edificios sostenibles hasta los proyectos de voluntariado y las inversiones responsables que benefician al medio ambiente, MetLife, primera aseguradora estadounidense en lograr la neutralidad de carbono, trabaja para reducir la huella y construir capacidades de recuperación en un mundo cambiante.

Entre sus políticas para proteger el medio ambiente figuran:

· Formar parte del Consejo de Liderazgo Climático como miembro fundador. Esta coalición de empresas, ONGs y personas destacadas promueve un precio en constante aumento del carbono para ayudar a abordar el cambio climático.

· Movilizar a más de 10.000 empleados en casi 30 países para promover una gestión ambiental responsable a través del programa Nuestro Impacto Verde de MetLife.

· Conducir las mejores prácticas en sus edificios sostenibles, logrando tres nuevas certificaciones LEED.

“La mejora continua es inspiracional en MetLife”, declara Oscar Herencia, vicepresidente de MetLife para el Sur de Europa y director general de MetLife España y Portugal. “Esta perspectiva guía nuestros esfuerzos para disminuir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero a través de programas de reducción de carbono y eficiencia operativa, estrategias de reducción de agua, esfuerzos de reciclaje y reutilización, entre otros. Además, para impulsar el éxito, hemos establecido unos objetivos operativos sólidos y colaboramos con nuestros empleados y socios comerciales”, añade.

Los objetivos de impacto global que MetLife se ha marcado para proteger el medioambiente son:

· Conseguir un estado de carbono neutral

· Reducir el consumo mundial de energía en un 10% (en 2020) con respecto a las cifras de 2012:

· Reducir las emisiones de carbono basadas en la localización en un 10% (en 2020) con respecto a las cifras de 2012

· Promover, durante el año 2020, que 100 de los principales proveedores con los que trabaja la compañía divulguen sus actividades de reducción y emisión de gases de efecto invernadero (GEI)

Politicas medioambientales

Construyendo sobre la neutralidad de carbono con soluciones de energía y clima: En 2018, MetLife ha mantenido su estado de carbono neutral al continuar mejorando la eficiencia operativa y financiando proyectos de compensación de carbono en todo el mundo. La organización está en el objetivo de superar los objetivos de energía y clima para el año que viene mediante la implementación de proyectos de eficiencia energética e invirtiendo en diseño de edificios ecológicos, campañas de comportamiento sostenible y consolidación de bienes inmuebles.

Liderazgo en edificios sostenibles: MetLife demuestra liderazgo en este área al mejorar continuamente los sistemas de gestión de edificios y las instalaciones para impulsar la eficiencia en el consumo de energía, agua y recursos. Los edificios incluyen tecnología de automatización de iluminación, muebles realizados con un alto material reciclado, materiales de construcción de bajo VOC y tuberías de alta eficiencia. A nivel mundial, ha reducido el consumo energético en un 22% desde 2012.

Control de procesos: MetLife España utiliza un sistema de control onoff para sus racks de equipos audiovisuales, una sencilla manera de controlar por retroalimentación evitando un consumo energético innecesario cuando los equipos no se están utilizando. Asimismo, la compañía ha sectorizado la iluminación de espacios comunes como el Auditorio, que permiten no encender la luminaria completa si no es necesario, pudiendo elegir entre utilizar focos o solo las pantallas.

Sistema de calefacción de mayor eficiencia energética: En España, el sistema de calefacción de sus instalaciones es uno de los más respetuosos con el medio ambiente, y más eficiente. Proporciona hasta un 30% de ahorro energético. Además, su menor contenido en azufre y su bajo contenido en nitrógeno, entre otras propiedades, reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno hasta un 40%.

Compensación de carbono y energía renovable: Algunas emisiones de carbono son inevitables, por eficientes que sean las operaciones y flota de vehículos. Para compensar estos GEI, MetLife apoya proyectos que reducen el carbono y generan energía renovable al tiempo que potencia el desarrollo sostenible en todo el mundo. Cada proyecto de reducción de carbono es verificado por terceros.

Empoderar a los empleados para un mayor impacto ecológico: Miles de empleados de MetLife aprovechan la educación para la sostenibilidad y las oportunidades de voluntariado para reducir el impacto ambiental en el trabajo, en el hogar y en sus comunidades. En 2018, más de 9.000 empleados marcaron la diferencia a través del programa Nuestro impacto verde, que ofrece voluntariado comunitario práctico y actividades de aprendizaje online, incluidos foros de discusión, conferencias y newsletters.

Los Equipos Verdes lideran el camino: 19 Equipos Verdes de Estados Unidos, Asia Pacífico y América Latina han liderado las actividades del programa Nuestro impacto verde incluyendo la conservación de energía, reciclaje y los desplazamientos alternativos. Además, los empleados de todo el mundo han completado más de 5.000 horas de servicio ecológico en 2018.

EcoChallenge cambia los hábitos: La iniciativa anual EcoChallenge de MetLife alienta a los equipos a adoptar hábitos ecológicos como ir en bicicleta al trabajo y comer alimentos de origen local, y a continuación cuantificar cómo se suman sus opciones sostenibles. En 2018, más de 2.000 participantes han evitado generar casi 14.000 Kilogramos de dióxido de carbono, han ahorrado cerca de 285.000 litros de agua y han reciclado 2.000 tazas y botellas de plástico.

El Impacto Ecológico de MetLife en números

· Más de 9.000 empleados de 30 oficinas en 11 países se unieron a las actividades del Día de la Tierra

· Más de 5.000 horas de voluntariado en eventos del Equipo Verde

· Más de 2.000 empleados de 28 países, repartidos en más de 200 equipos, formó parte de la iniciativa EcoChallenge

· 50 estaciones de carga de vehículos eléctricos en oficinas de MetLife en EE. UU.

· 15 países se han unido a las campañas del Mes de Acción Energética

· El 100% de las oficinas de EE. UU. han obtenido calificaciones de ENERGY STAR

· 96 proveedores se han involucrado en el Programa de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro

· 21 oficinas certificadas LEED en total, incluyendo 10 edificios con LEED Platinum

Más información en www.metlife.es / www.metlife.com