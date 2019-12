300.000 enfermeras españolas indignadas con Melendi por la imagen machista de su última canción

El Consejo General de Enfermería de España, institución que representa a las más de 300.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en nuestro país procurando el cuidado y promoviendo la salud de pacientes y ciudadanos, quiere expresar la indignación generalizada de toda la profesión con una de las últimas canciones del cantautor Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi. La canción en concreto es “Síndrome de Estocolmo”, perteneciente a su nuevo disco, y en ella el cantante hace una mención vejatoria, indigna y retrógrada de nuestra profesión al afirmar en una sus estrofas lo siguiente: “El vagabundo que no es capaz de imaginar que alguien le quiera; la hija de dos borrachos que sólo pudo ser enfermera; del abogado que por seguir la tradición familiar abandonó el contrabajo y ahora no abandona el bar”.

Pilar Fernández, vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, ha calificado la situación duramente: “una vez más, asistimos a un ataque lamentable, injusto, machista y vejatorio contra una profesión fundamental porque, en gran medida, gracias a nuestro trabajo, España tiene un sistema sanitario considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los mejores del mundo. Además, Melendi debería saber que se trata de una de las profesiones más solicitadas y el acceso a la carrera requiere de una nota de las notas más elevadas”.

“Hablar de nuestra profesión de esta manera es una irresponsabilidad con consecuencias nefastas para los niños y jóvenes que siguen a Melendi, porque en su subconsciente deja una imagen nuestra errónea, injusta y machista. Con semejante frase ¿qué concepto de las enfermeras se traslada a los menores que siguen a Melendi en su programa de TV o escuchan su música? Y ¿qué necesidad había de introducir semejante vejación gratuita hacia nosotras en una canción?”, se lamenta Pilar Fernández. La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería ha animado a Melendi a que visite un hospital, un centro de salud, una residencia sociosanitaria, un colegio o cualesquiera de los centros donde las enfermeras están salvando o mejorando la calidad de vida de todos los españoles. “La profesión enfermera en nuestro país ha conseguido, a base de trabajar duro, demostrar todo su potencial en la asistencia, la gestión, la docencia y la investigación, un desarrollo profesional y científico. En el caso concreto de España, estamos consideradas entre las más avanzadas del mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta es, en definitiva, la realidad, que está a años luz del concepto retrógrado, humillante y machista que Melendi ha demostrado tener de nosotras”.

Asimismo, Pilar Fernández ha recordado la lucha entablada por el Consejo General de Enfermería de España en defensa de la imagen y la dignidad de esta profesión: “Hace muchos años que en el Consejo hemos dicho ‘BASTA YA’, no vamos a pasar ni una más, sea quien sea el emisor. Y en este caso se trata de un cantante famoso capaz de llenar estadios, pero también de insultar a una profesión de la que, tarde o temprano, va a necesitar de su asistencia a lo largo de su vida y probablemente entonces entenderá la injusticia que ha cometido”. La vicepresidenta ha contrapuesto el caso de Melendi con el de Jarabe de Palo “que desde que conoció personalmente la labor de las enfermeras no ha parado de ayudarnos a poner en valor nuestra profesión. España necesita Jarabes de Palo y no Melendis”.

Para Pilar Fernández este caso concreto tiene una connotación todavía más grave por la popularidad de Melendi: “Cada semana, llega a millones de personas gracias a un programa de TV donde enseña a niños y adultos a cantar. ¡Menudo ejemplo para sus adoctrinados!” se queja Fernández, que ya ha anunciado medidas contundentes: “Vamos a diseñar una campaña mediática donde contaremos con el apoyo de todas y cada una de las 300.000 enfermeras y de nuestras familias y allegados, queremos hacer llegar a toda España nuestra indignación y poner en valor a la profesión enfermera”.