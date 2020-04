Brasil: Alcalde de Manaos se prepara para lo peor

Río de Janeiro/ Brasil (Sputnik). Los hospitales de la ciudad brasileña de Manaos (norte) está sobrepasado debido a la pandemia del nuevo coronavirus, dijo en una entrevista con Sputnik el alcalde, Arthur Virgilio Neto.“Yo diría que el sistema hospitalario ya colapsó, en el hospital de referencia para el coronavirus, el Delphina Aziz, las camas ya están prácticamente todas ocupadas”, dice el funcionario.

Neto explicó que en los últimos días el sistema de salud está centrado en medidas paliativas de urgencia, como la construcción de un hospital de campaña en una escuela.

Manaos es capital del estado de Amazonas, el cuarto más afectado en Brasil por la pandemia, con 1.809 personas contagiadas y 145 fallecidos, según los datos más recientes del Ministerio de Salud, a pesar de que las cifras reales son mucho mayores debido al elevado subregistro.

En este estado la situación se agrava por varios motivos: Amazonas tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados y cuatro millones de habitantes, pero sólo tiene un hospital con unidad de cuidados intensivos (el ya mencionado Deplhina de Aziz de Manaos). Además, es el estado con mayor población indígena, especialmente vulnerable a la enfermedad, y el transporte es principalmente fluvial, por lo que los enfermos tardan días en llegar a Manaos, único lugar donde pueden tratarse los enfermos graves. Esto, reconoce el alcalde, convierte a la ciudad en un callejón sin salida.

"Hemos pasado por dengue, chikungunya, sarampión… pero nunca pasamos una prueba tan seria, un test tan duro y definitivo como el coronavirus; nuestras armas institucionales están débiles ante el poderío de este virus", dice Neto, que culpa en parte a gestiones anteriores en el Gobierno del estado de Amazonas.

Como medida de emergencia, además del reparto de comida para las familias más necesitadas y la desinfección diaria de calles, el ayuntamiento decidió abrir por su cuenta un hospital de campaña en una escuela que estaba a punto de inaugurarse; serán 150 camas, a las que se sumarán las de otro hospital que construirá el Gobierno federal dedicado únicamente a indígenas.

“Tenemos mucha preocupación con los indígenas, a los Warao los estamos transfiriendo del albergue municipal en el que estaban a tres centros deportivos y dos escuelas”, comenta el alcalde en referencia a estos indígenas que en los últimos años llegaron procedentes de Venezuela y que pasaron mucho tiempo mendigando en las calles de la ciudad.

Prepararse para lo peor

A pesar de las medidas para evitar el máximo de muertes posible, Neto asume que la ciudad también tiene que prepararse para lo peor. “Estamos haciendo de todo para ganar espacio en los cementerios, no queremos llegar a lo de Guayaquil, sería profundamente desagradable”, asumió, en referencia a la ciudad ecuatoriana donde muchos cadáveres no pudieron ser enterrados durante días por falta de espacio.

El alcalde de Manaos cree que lo peor llegará en mayo, pero teme que con el “vaivén de gente” que sigue habiendo en las calles el colapso se prolongue también todo el mes de junio; culpa de ello en parte al discurso del presidente Jair Bolsonaro, que en su opinión viene estimulando que la gente se relaje y no cumpla las medidas de cuarentena y aislamiento social.

"Me extraña esa actitud, no trae nada positivo, sólo hace que las personas piensen: ¿si el presidente sale por ahí, porque yo no puedo? Cada vez que el presidente se pasea, los índices de gente en la calle suben", lamenta el alcalde, que pertenece al conservador PSDB, partido que en un inicio apoyó al mandatario, pero que es cada vez más crítico con su gestión.

Amazonas fue uno de los últimos estados en registrar muertes por coronavirus, pero ahora ya es uno de los más afectados, a pesar de que San Pablo, en el sureste, sigue liderando con diferencia; en total, en Brasil hay ya más de 33.000 casos confirmados y 2.141 muertes registradas.