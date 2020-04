La OMS concluye que el ibuprofeno no aporta beneficios ni riesgos a los pacientes con Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un estudio en el que, tras revisar la evidencia actual, concluye que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, entre los que se incluye el ibuprofeno, no aportan ni beneficios ni riesgos a los pacientes infectados por el nuevo coronavirus. “En la actualidad no hay evidencia de que el uso de los AINE provoque eventos adversos graves, utilización aguda de la atención médica, supervivencia a largo plazo o calidad de vida en pacientes con Covid-19”, asegura el organismo de Naciones Unidas en el documento.

A esta conclusión ha llegado tras analizar 73 estudios (28 realizados en adultos, 46 en niños y uno en ambos grupos) en los que se estudiaron infecciones respiratorias virales agudas o afecciones comúnmente causadas por virus respiratorios, pero ninguno abordó específicamente el nuevo coronavirus o el SARS o MERS.

La revisión puso de manifiesto que existe una certeza “muy baja” sobre la mortalidad entre adultos y niños, y que no están “muy claros” los efectos que estos fármacos pueden provocar sobre el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico e infarto de miocardio en adultos con infecciones respiratorias agudas.

Del mismo modo, según ha informado la OMS, existe “poca o ninguna diferencia” entre el ibuprofeno y el paracetamol (paracetamol) entre los niños con fiebre con respecto a los efectos sobre la muerte por todas las causas, hospitalización por cualquier causa, insuficiencia renal aguda y hemorragia gastrointestinal aguda.

Además, la mayoría de los estudios informan que no ocurrieron eventos adversos graves, o que solo se observaron eventos adversos leves o moderados, y no se han detectado evidencias científicas con respecto a los efectos del uso de AINE en la utilización de la atención médica aguda, las medidas explícitas de calidad de vida o la supervivencia a largo plazo. “No se encontró evidencia directa de pacientes con Covid-19, SARS o MERS. Por lo tanto, toda la evidencia incluida debe considerarse evidencia indirecta con respecto al uso de AINE antes o durante el manejo del nuevo coronavirus”, ha zanjado la OMS en el informe. Ep