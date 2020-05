«La primera vacuna no será perfecta, pero salvará vidas»

El anuncio de Moderna, la compañía biotecnológica de EE UU, de que había superado con éxito la fase 1, ha hecho que muchos piensen que la vacuna ya está más cerca. Y lo está, pero son sólo resultados en primera fase, cuando la fase clave, como ya publicó este periódico, es la 2. Sin embargo, este anuncio y la rápida subida en bolsa refleja cómo en esta carrera por la inmunización contra el Covid-19 hay también trampas que hay que saber leer entrelíneas. Con el fin de explicar cómo es y será esta carrera que esperemos que no se convierta en una batalla, la Fundación Alternativas organizó un debate on line con Luis Enjuanes, Mariano Esteban, Vicente Larraga y Margarita del Val, todos ellos investigadores de renombre, moderado por el bioquímico Mariano Barbacid. Así, tras calificar como esperanzador el anuncio de la farmacéutica de Estados Unidos, los investigadores recordaron que han dado anticuerpos neutralizantes «ocho pacientes de los 47 que formaban parte del estudio, una proporción muy baja» para echar las campanas al cielo al tratarse de logros aún «muy preliminares». «No se puede competir con los equipos americanos, ninguno tenemos 100 personas en el laboratorio. Creo que ni juntos hacemos 100. No se trata de hacer carreras, en calidad sí podemos, pero en cantidad no», precisó Larraga, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, dependiente del CSIC.

A la espera de que llegue la ansiada vacuna, Enjuanes, director del laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), explicó que «la Organización Mundial de la Salud aspira a tener una vacuna, que aunque no sea perfecta, evite tener las UCIs llenas. Después, lo que interesa son vacunas mucho más elaboradas no sólo para uno no se muera, sino para estas no repliquen el virus».

En cuanto a la gratuidad de la vacuna, tal y como reclaman muchos sectores sociales dentro y fuera de España, Enjuanes se mostró a favor de que se garantice «el acceso gratuito para la gente que no tiene medios», y recordó que es necesario que «se ponga un precio justo» porque el 70% de las personas se ha de vacunar.

Pero no llegará solo una. Así, en opinión de Larraga, en el plazo de «un año habrá cuatro o cinco vacunas. No es razonable pensar que una sola empresa va a poder crear todas las dosis. No todo el mundo usará la misma vacuna», de ahí la importancia de diversificar tanto las vacunas como la producción. En este sentido, Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas precisó que «la OMS intenta coordinar los programas de vacunación que se están desarrollando en distintos países en EE UU, Europa o Asia para que toda esta información esté canalizada para evitar una guerra de guerrillas para ver quién es el primero.

Por ello, para Enjuanes «lo lógico es que la UE coordine el asunto de las vacunas» aunque «siempre surgirán regiones que reclamarán su autonomía», avisa.

Esteban, por su parte, recordó que España ha ido perdiendo «capacidad científica, tecnológica y empresarial», por lo que resulta esencial «replantearnos» la situación, ya que «nuestro país puede y debe tener esa capacidad de producción de vacunas a nivel industrial; no podemos estar siempre dependiendo de terceros países y nuestros políticos han de ser conscientes de ello». Algo esencial no sólo para enfrentarnos a la pandemia actual. De ahí que Del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC, que recordó que tenemos un «excelente» desarrollo en investigación, destacase la importancia de la «biodefensa ante amenazas globales como el cambio climático, que va a provocar la llegada de enfermedades tropicales». Con el fin de prepararnos para futuras pandemias, esta científica abordó la importancia de tener un buen plan de respuesta para futuras pandemias. Del Val coordina en la actualidad la plataforma multidisciplinar Salud Global, una especie de ejército investigando, pero no solo de maniobras, sino que mientras se preparan hacen todo tipo de investigaciones, es decir, maniobras y misiones. Se necesita tener preparado un panel de investigadores de todos los ámbitos porque en salud hay cada vez más amenazas o más retos que tienen una dimensión global».