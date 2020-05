“Las manifestaciones del 8-M y otros eventos fomentaron la propagación del virus”

LA RAZÓN ha sondeado a un nutrido grupo de expertos para conocer su opinión sobre si la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, así como otros eventos deportivos y actos políticos multiplicaron la propagación del coronavirus en nuestro país. A continuación, recogemos las respuestas íntegras ofrecidas por Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería:

-¿Cree usted que las manifestaciones del 8-M y otros eventos como los partidos de fútbol y actos políticos contribuyeron a propagar el virus entre la población?

-Dada la alta infectividad del virus, resulta evidente que los eventos multitudinarios y las aglomeraciones -sin distancia mínima entre las personas, mascarillas o medidas higiénicas de ningún tipo- fomentaron los contagios, aunque es difícil efirmar en qué medida, pero sin duda si fomentaron la propagación del virus.

-¿Cree usted que con la información que había ya sobre la circulación del virus el 7 de marzo el Ministerio de Sanidad debería haber prohibido esas manifestaciones y actos?

-Personalmente no puedo entender que el 28 de febrero nos llamasen representantes del ministerio de Sanidad a las Organizaciones Colegiales de Enfermeras y Médicos para pedirnos que canceláramos cualquier jornada, reunión o congreso entre nuestros profesionales, debido a la gravedad de la amenaza y siete días después se permitiesen todas estas aglomeraciones. He tenido una buena relación con el ministro Illa y me parece un hombre amable que se ha visto desbordado por los acontecimientos, pero tengo la obligación de ser escrupuloso con la verdad.

-¿Cómo es posible que Sanidad prohibiera los eventos científicos de profesionales sanitarios y no impidiera la celebración de esas manifestaciones y actos?

-Los representantes del Ministerio alegan que lo hicieron ante el temor de mermar a unos profesionales que luego podían ser tan necesarios. Sin embargo, luego han resultado igualmente infectados de forma masiva por la falta de mascarillas y EPIs. Sí, parece un poco incongruente. No obstante, aunque fuese así, en el caso de la salud pública sabemos que la prevención salva vidas y teníamos que haber cancelado cualquier acto público de forma tajante. Y si el Ministerio lo hubiese hecho, contaba con el apoyo de todas las profesiones sanitarias y así se lo hicimos saber desde el minuto uno, tanto los enfermeros como los médicos y hubiese sido la mejor medida de prevención en esos momentos.