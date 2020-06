Fumar en la era del Covid

Las consecuencias derivadas el consumo de tabaco matan a ocho millones de personas en el mundo cada año. Sin embargo, fue conocerse que los estancos mantendrían sus puertas abiertas y las colas frente a ellos durante el confinamiento forzoso eran de horas. Eso sí, la polémica ya estaba servida. ¿Son realmente una necesidad básica? Las preguntas se sucedieron una detrás de otra sin parar. Aquí la más importante: ¿aumenta el tabaco el riesgo de contraer el coronavirus?

Realmente no hay evidencias que así lo confirmen. Sin embargo, el Covid-19 es una enfermedad infecciosa que afecta primordialmente a los pulmones, y la función pulmonar de los que están enganchados está deteriorada por el consumo de tabaco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha afirmado que los fumadores son población más vulnerable. Según un estudio de la Universidad de California, el riesgo de desarrollar un cuadro médico grave en pacientes de coronavirus es el doble entre los fumadores y ex fumadores.

Eso sin nombrar que al fumar, los dedos entran en contacto con la boca. Estos datos implican en España a casi un cuarto de la población. Aun así, parece que algunos hacen oídos sordos. Y no lo decimos nostros, son los datos los que hablan. El 40 por ciento de los fumadores ha aumentado su consumo durante el confinamiento domiciliario. Aquellos que se consideran fumadores habituales afirman estar haciéndolo el doble y hasta el 20% asegura no saber la cantidad de cigarros adicionales que se ha fumado. Para los ex fumadores el confinamiento parece haber supuesto una dura prueba a superar en la lucha para dejar el vicio. Pero, al parecer, el resultado ha sido positivo.

A pesar de que el hecho de estar encerrados nos ha podido llevar a situaciones casi límites, el 76% asegura haber superado su adicción por el tabaco. De ese total, el 16% reconoce haber pensado en volver a las andadas. Sin embargo, 8 de cada 10 asegura haber aguantado la tentación.