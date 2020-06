Sueño, bendito sueño ¿cómo consigo dormir mejor? El insomnio y los trastornos de sueño han sido una de las consecuencias más extendidas de la pandemia. Nunca ha sido fácil “pegar ojo” cuando eres adulto, pero si la falta de sueño se mantiene en el tiempo, puede ocasionar problemas importantes de salud. No dudamos que hayas probado con todo, pero aquí tienes algunos consejos extra para que no dormir no te quite el sueño.