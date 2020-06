Los óvulos humanos tienen la capacidad de “elegir” el esperma

Por si la realidad en el tema de encontrar pareja no estaba ya lo suficientemente complicada en lo relativo a la compatibilidad emocional, si además se tiene intención de tener descendencia tenemos que saber que los óvulos tienen más claro que las mujeres cual es el “match” perfecto. Hasta ahora, se conocía que los óvulos usan señales químicas para atraer esperma pero, según muestra una nueva investigación llevada a cabo por la Universidad de Estocolmo y la Fundación NHS de la Universidad de Manchester, también usan estas señales para “elegir” el esperma que les puede fecundar.

Los investigadores querían averiguar si los fluidos foliculares de diferentes mujeres atraían los espermatozoides de algunos hombres más que otros, para lo que examinaron cómo responden los espermatozoides al líquido folicular, que rodea los óvulos y que contiene quimioatrayentes de esperma. “El líquido folicular de una mujer resultó mejor para atraer esperma de un hombre, mientras que el líquido folicular de otra mujer fue mejor para atraer esperma de otro hombre. Esto muestra que las interacciones entre los óvulos humanos y los espermatozoides dependen de la identidad específica de las mujeres y los hombres involucrados", explica John Fitzpatrick, profesor asociado de la Universidad de Estocolmo.

Infertilidad “inexplicada”

De este modo, el óvulo no siempre está de acuerdo con la elección de pareja de las mujeres, ya que puede ser que no lo considere tan compatible como el de otro hombre. Se sabe que es el óvulo el que tiene esta curiosa capacidad de “elegir”, porque los espermatozoides no son selectivos, ya que solo tienen la función de fertilizar óvulos. Sin embargo, el óvulo si puede beneficiarse al recoger esperma de alta calidad o genéticamente compatible. “La idea de que los óvulos eligen esperma es realmente novedosa en la fertilidad humana”, destaca el profesor Daniel Brison, director científico del Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Saint Marys, de Londres, y autor principal de este estudio. "La investigación sobre la forma en que interactúan los óvulos y los espermatozoides permitirá el avance de los tratamientos de fertilidad y, eventualmente, también puede ayudarnos a comprender algunas de las causas actualmente ‘inexplicables’ de la infertilidad en las parejas”, añade.

La infertilidad “inexplicada” es el “confuso” diagnóstico con el que tienen que lidiar entre un 20 y 30 por ciento de las parejas (y hasta el 80 por ciento de las mujeres cerca de los 40 años), cuando no hay una causa concreta que, en si misma, explique el problema. Es el más frustrante también para los especialistas, ya que no pueden encontrar una explicación definitiva o prescribir un tratamiento exacto.

No habrá baby boom

La infertilidad afecta en España a entre un 15 y un 20% de las parejas en edad reproductiva. Un porcentaje que coincide con la media de países europeos de nuestro entorno y que contribuye al envejecimiento global de nuestra sociedad. Algunos hablaban de un posible “baby boom” debido a la pandemia del Covid-19 pero no parece probable. Según ha mostrado un reciente estudio dirigido por la Universidad de Florencia y realizado en la tercera semana del encierro en Italia a cerca de 1.500 parejas con edades entre 18-46 años, el temor a inminentes y futuras inestabilidades económicas llevó a quienes buscaban un embarazo a detener su intención en el 58% de los casos. La investigación también mostró que, a pesar de que la mayoría de las personas no querían concebir durante la pandemia, son conscientes del riesgo al que se exponen dilatando su decisión, lo que demuestra que la infertilidad es una amenaza que tienen muy presente.