El yoga como filosofía para calmar la mente y ganar resiliencia

El término yoga proviene del sánscrito y quiere decir unión, la unión del cuerpo y la mente; una unidad que se busca a través de poses corporales y de la respiración, para llegar a un estado meditativo. Originada en la India hace 5000 años, su práctica se popularizó en el mundo occidental el siglo pasado, en la década de los años 60 y 70 con un enfoque más bien físico. Jon Witt, maestro de yoga desde hace dos décadas en Asia y Estados Unidos, explica que esto pudo deberse a que mucha gente temía que se contrapusiera a sus credos o religiones. “El yoga es una práctica muy reflexiva. El Hatha, que es el clásico, es muy introspectivo y lento, y fue su popularización la qué lo convirtió en algo mucho más enérgico para adaptarlo al entorno físico y alejarlo del espiritual. Sin embargo, a medida que vas profundizando, empiezas a desacelerar, y sus beneficios son tan buenos como los de moverse muy rápido”, señala.

En casa

“Yoga para la salud, ahora en casa’ es el tema del Día Internacional del Yoga este 2020. Desde su primera celebración en 2015 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de junio es un día que tiene el objetivo concienciar a la gente sobre los beneficios de practicar yoga. Según el organismo internacional, el yoga hace “más resilientes” y “da calma” frente a la emergencia generada por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha obligado a la población al confinamiento y la ha enfrentado a “una desconocida sensación de incertidumbre que afecta todos los aspectos de la vida y que detona altos niveles de estrés, ansiedad y, en casos más extremos depresión”.

Y la realidad que es muchas personas han empezado a practicar yoga y/o a meditar en esta etapa, asistiendo a “directos” on line de divulgadores con mucha experiencia y ganas de ayudar. Este es el caso de Xuan Lan, profesora de Yoga y experta en bienestar con una legión de seguidores en sus canales sociales (500.000 en Instagram y más de un millón en You Tube) a los que ha ofrecido a diario una amplia oferta de clases. “Durante todo el confinamiento he dado clases de yoga en directo incluyendo meditación, posturas y relajación, ofreciendo unas prácticas completas. En general he podido observar que el interés por la parte más mental, emocional y espiritual era más importante de lo habitual, pero pienso que el conjunto es lo que atrae a la gente, es una práctica muy completa que no separa el cuerpo de la mente. Los beneficios del yoga al nivel físico son conocidos, pero se pueden conseguir con otras disciplinas más deportivas; el gran beneficio es está conexión cuerpo, mente y espíritu que aporta bienestar, y en eso sí que es único”, señala. “En este periodo de crisis, incertidumbre, miedo y angustia, el yoga nos da las herramientas necesarias para tomar distancia y perspectiva con la situación. Además, estira y relaja el cuerpo y sus órganos internos que se tensan por estas emociones negativas. No nos quita el miedo, pero nos permite evitar entrar en un bucle sin fin y también conectar con nuestro cuerpo para no acumular tensiones o crearnos trastornos inducidos por el estrés”, añade.

Sin prejuicios

Witt reconoce que empezar a practicar yoga puede intimidar a algunas personas, sobre todo porque se sienten presionadas a llegar al nivel de la gente que está a su alrededor en una clase, sin considerar que cada uno es diferente y que tiene que ir a su ritmo. Por eso, momentos como este son perfectos para iniciarse en la práctica desde la intimidad de tu propia casa, y a través de una plataforma digital. “Es un muy buen momento para empezar. Hace falta practicar yoga, soy un convencido de que hay que practicarlo en estos momentos. No puedo imaginarme lo vivido sin hacer yoga, me sentiría desconsolado, confundido y sin saber qué hacer. Por eso practico, aunque sean solo 20 minutos al día, para encontrar equilibrio”, indica.

Una opinión en la que coincide Xuan: “La filosofía del yoga nos puede ayudar a vivir y convivir en armonía y espero que más gente tenga interés por probarlo, practicarlo y adoptarlo como parte de su cotidiano. El yoga no es una terapia contra las emociones negativas o para aliviar dolores de espalda; es, en sí mismo un hábito de vida saludable que nos puede acompañar en el día a día y durante muchos años”. ¿Te animas?