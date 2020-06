Los comercios deberán someterse a limpieza extrema para evitar los contagios

Los locales comerciales van a tener que redoblar las medidas de seguridad durante esta nueva fase para evitar posibles brotes. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución con las recomendaciones sanitarias y las pautas acordadas en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior. Según esta resolución, los locales deberán asegurar “el distanciamiento social de 1,5 metros, lo que podrá implicar para garantizar su aplicación efectiva la limitación del aforo en el porcentaje necesario para mantener la citada distancia y el control de acceso de clientes”. Cuando no sea posible mantener esa distancia de seguridad, “se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.

La resolución también obliga a poner a disposición del cliente gel hidroalcohólico en la entrada del local. A los centros comerciales les insta a establecer “medidas especiales para el control del aforo”, “recomendar cuando sea posible sentidos de circulación en las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos sentidos mediante balizas, cintas de separación y/o vinilo adhesivo en el pavimento”. La norma exige asimismo especiales condiciones de higiene en aseos, zonas de uso común del personal, así como de áreas de descanso y de lactancia, limitar el uso de los ascensores a lo que permita el distanciamiento social de 1,5 metros con la posibilidad de ampliarse si todos los usuarios emplean mascarilla y el centro o establecimiento emplea los medios adecuados para su control, facilitar formas de pago y recepción del producto sin contacto, o mantener medidas de desinfección de productos devueltos o probados.

Los probadores también tendrán que recibir una limpieza frecuente, “preferiblemente tras cada caso”, y deberá asegurarse una “protección de los productos para prueba individualizada en caso de sofás, camas, calzado, joyería o similar”. “Los clientes deberán hacer uso de mascarillas y, en su caso, de guantes desechables para la manipulación de productos no empaquetados en autoservicio”. La resolución regula también la asepsia en mercados para venta no sedentaria o ambulantes. También tendrán que poder a disposición del cliente gel hidroalcohólico, los propietarios habrán de limpiar y desinfectar los puestos antes y después del montaje, así como los vehículos de carga, y ampliar la distancia entre puestos. No podrá manipularse dinero por la misma persona que manipula el producto.