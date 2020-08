Consenso internacional sobre qué son (y qué no) los simbióticos

Porque ningún producto es un superalimento, ni “oro verde, dorado o blanco”, ni mágico, ni tiene “poderes” especiales. Ninguno. Por ese y otros motivos los expertos internacionales ven necesario regular, matizar y, en ocasiones, re-definir, algunos conceptos: para ofrecer a los consumidores la verdad sobre lo que consumen. Este es el caso de los simbióticos, productos que contienen a la vez prebióticos y probióticos, y cuyo objetivo es restaurar y/o mantener la buena salud de la microbiota intestinal. Dado su importante papel, un panel internacional de expertos ha publicado un informe de consenso en la revista científica Nature Reviews: Gastroenterology and Hepatology, con el objetivo de que sirva como referencia definitiva en el desarrollo de nuevos productos simbióticos. Según la nueva definición, un simbiótico es “una mezcla que comprende microorganismos vivos y sustrato(s) utilizado(s) selectivamente por los microorganismos del huésped, que confiere un beneficio para la salud del mismo”. Un ejemplo: la fibra insoluble (prebiótica) y los fermentados (probióticos) que, juntos, son una combinación muy potente para la microbiota intestinal.

“Esta declaración de consenso proporciona una guía para las diferentes partes interesadas, incluidos los científicos del mundo académico y la industria, los consumidores e incluso los periodistas. Queremos recordar a cada grupo que estos términos deben utilizarse de manera coherente, evitando las afirmaciones sensacionalistas o exageradas sobre la salud”, comenta una de las participantes en este grupo de expertos, Hannah Holscher.

Más que la suma de (pre) y probiótocos

Los términos prebiótico y probiótico tienen sus propias definiciones y normas. Al omitir esos términos específicos en la definición de simbiótico, el grupo de expertos permite el uso de la definición anterior, pero dejando abierta la posibilidad de que el resultado no se ajuste a ninguno de esos dos conceptos cuando se administran independientemente. “La antigua definición de simbiótico incluía los pre y probióticos, que pueden haber restringido la innovación”, detalla Holscher. Los pre y los probióticos todavía pueden combinarse bajo la nueva definición, siempre y cuando se prueben juntos y se demuestre que siguen dando resultados positivos (no necesariamente relacionados) para la salud. Por ejemplo, un prebiótico podría ayudar a la salud digestiva, mientras que un probiótico podría aumentar la inmunidad después de una vacuna contra la gripe. Mientras sigan proporcionando esos beneficios en el huésped, pueden considerarse como simbióticos complementarios. “La clave está en las pruebas. Incluso si los prebióticos y los probióticos funcionan por separado, podría haber algún antagonismo cuando se juntan. Así que en realidad, necesitan ser probados juntos en el animal o humano objetivo. No queremos que las compañías sólo arrojen cosas juntas al azar”, señala Kelly Swanson, presidenta del panel de consenso y profesora del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Illinois (Estados Unidos).

Ingredientes novedosos

Pero existen otro tipo de simbióticos, llamados sinérgicos, cuyos ingredientes son aditivos, y trabajan juntos para producir un beneficio de salud único y específico. Lo más probable es que estos se hagan con ingredientes novedosos que no estén ya categorizados bajo las definiciones actuales de pre y probióticos. “En los simbióticos sinérgicos, el sustrato apoyaría la supervivencia de los probióticos. Por ejemplo, proporcionando una fuente de energía para el probiótico o cambiando el microbioma para apoyar la supervivencia del probiótico”, desarrolla Holscher. En cualquier caso, probar los ingredientes juntos es crítico. El panel de consenso establece protocolos de prueba para múltiples huéspedes, incluyendo humanos, mascotas y animales de ganado, y alienta a los investigadores a considerar los efectos de la edad, el estado de salud, el sexo y otros factores importantes.

Con una mejor documentación orientativa, es probable que el mercado de los simbióticos crezca. Pero antes de sumergirse en los nuevos suplementos, los investigadores aconsejan a los consumidores que consulten a los profesionales médicos para elegir el producto adecuado para sus necesidades específicas. “Solo porque haya un pre, pro o simbiótico en el mercado, no significa que funcionarán en todos los ámbitos, desde los bebés hasta los adultos, pasando por la geriatría, las enfermedades cardíacas y la salud gastrointestinal”. Todos ellos están realmente ahí para un propósito específico”, concluye Swanson.