Cataluña, a un paso de tener más pacientes ingresados en hospitales que Madrid

El virus SARS-Cov-2, causante de la Covid, empieza a descontrolarse en Cataluña. La comunidad registra ya una incidencia acumulada de 447 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Ayer, era de 429. Los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad revelan también que la incidencia en los últimos siete días es de 233. En ambos casos supera a Madrid, que registra una incidencia a 14 días de 421 infecciones y otra a siete días de 209. La diferencia entre ambas es también la tendencia: mientras en la capital los contagios no paran de bajar, en Cataluña no dejan de subir, aunque por ahora la positividad de los test es del 11,6% y, por tanto, no está muy disparada. ¿Qué impacto está ocasionando esta avalancha de contagios en los hospitales catalanes? En estos momentos, la región tiene ingresados a 2.782 enfermos Covid, muy cerca ya de Madrid, que atiende a 3.133. La cifra era ayer de 2.663. 119 más en 24 horas. El porcentaje de ocupación de camas de agudos es del 11,17%, mientras que en Madrid llega al 19,59%. Cataluña mantiene también ingresados a 384 enfermos críticos en sus unidades de cuidados intensivos, frente a los 494 de Madrid. La cifra el jueves era de 351, por lo que ha subido en 33 en apenas un día. Los expertos temen que la tendencia de infecciones sature mucho más en los próximos días a los hospitales catalanes, poniéndoles en situaciones extremas como la de tener que aplazar consultas y operaciones de pacientes no Covid si no se produce un frenazo brusco de los casos.