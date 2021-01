No hay plan de vacunación

Sánchez dijo que sólo Alemania y España tenían un plan de vacunación, y que en nuestro caso sería igual en todas partes. Nada más lejos de la realidad, como suele ser habitual. Ha quedado demostrado que no hay plan alguno y que cada autonomía funciona como le place. Unas ponen una dosis y guardan otra. Otras ponen todas las dosis y esperan a que les den más para poner la segunda…

¿Dónde está el plan y dónde la coordinación?, ¿por qué no puede vacunar la sanidad privada?, ¿por qué no las Mutuas de trabajo, si habitualmente lo hacen?, ¿por qué no las grandes empresas con sus medios si se han ofrecido a hacerlo? Amén de improvisación, se actúa con sectarismo. Sólo el sector «público» está preparado para inocular la vacuna «privada» de Pfizer. O sea que lo importante no es vacunar, sino que lo haga la Seguridad Social. ¿Cabe más despropósito?