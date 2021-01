Los expertos desmienten a Sánchez: no se logrará que el 70% de la población española esté vacunada en verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró el pasado sábado confiado en que el ritmo de vacunación permitirá que el 70% de la población esté vacunada en verano. «Si todo va al ritmo previsto, y estoy convencido de que va a ser así e incluso lo vamos a superar, el 70% de la población española estará vacunada en verano», manifestó Sánchez ante el Comité Federal del PSOE. Sin embargo, los expertos coinciden en justo lo contrario. «No, para el verano no vamos a llegar al 70% de inmunidad. Quedan pocos meses y generar expectativas que no se van a cumplir es muy peligroso, puede causar que la sociedad baje la guardia», ha afirmado hoy la doctora Pilar Arrazola, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, durante la rueda de prensa con motivo del IV Congreso Virtual en Vacunas, puesto en marcha por la compañía biofarmacéutica MSD y que este año lleva por lema «Unidad, confianza y responsabilidad: One Health, One World».

«A fecha de hoy –prosigue– y con lo que sabemos la respuesta es no. La capacidad de vacunar estaría, pero no sé si vamos a tener dosis suficientes, por lo que no y ojalá mi respuesta pudiera ser muy diferente». Opinión que comparte el Dr. Jesús de la Fuente, jefe de sección de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid: «Suscribo lo dicho por la doctora y ojalá nos confundamos».

«Teniendo en cuenta todas las variables (como la llegada de vacunas a menor ritmo del esperado) y con los datos que tenemos hoy hay que ser cautos con esas expectativas», añadió la Dra. María Fernández Prada, responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla en Mieres (Asturias). Los expertos prefirieron no vaticinar cuándo se llegará a 70% de población vacunada, y recordaron que cuando se llegue «vamos a seguir conviviendo con las mismas medidas de prevención» que ahora. Es decir, distanciamiento social, mascarilla e higiene de manos.

Durante dicho acto, el Dr. Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, también hizo hincapié en que “hay que poner los medios para que España pueda competir al mismo nivel que otros países en el desarrollo de vacunas”.