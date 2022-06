Presidente del Icomem: «No se cumplen los ratios de médicos en Madrid y en 10 años el déficit será mayor»

Es jefe de Cuidados Cardiológicos Agudos del Gregorio Marañón. Durante su trayectoria ha recibido 21 premios en el ámbito de los valores, la ética y la Cardiología. Hoy, al frente del Icomem, lo que más le preocupa es velar por los intereses de los profesionales, tal y como demuestra la carta que escribió a Díaz Ayuso.

Antes de ser presidente afirmó que las contrataciones de servicios se deberán hacer bajo concurso público. ¿Está siendo así?

En la gran mayoría de casos sí, no sé si algún caso no. Hay que entender que depende de las cantidades.

¿Las decisiones importantes se están tomando en la Asamblea de Compromisarios o en la Junta?

Las del día a día por la Junta, pero todas las decisiones importantes en la Asamblea, que es la que vota y aprueba los presupuestos y la memoria de actividades, y en ambos casos, por cierto, se ha conseguido una aprobación muy mayoritaria respecto a años previos. Todo lo importante pasa por la asamblea, salvo las cosas urgentes porque no es factible por cuestión de plazos.

¿Para cuántos años se firmó la correduría de seguros?

Para ocho años.

¿Por qué tantos si una legislatura del colegio son cuatro?

Como explicamos en la Asamblea, nos encontramos una serie de irregularidades con la correduría de seguros que había creado la junta previa y para corregirlas la negociación que emprendimos fue de ocho años porque conllevaba una inversión importante, era la vía para que la nueva correduría se hiciera cargo. Es todo público y cualquier colegiado puede verlo en nuestra web, y no es un contrato exclusivo, pueden entrar otras corredurías o aseguradoras. También otras decisiones se toman para más años que cuatro, como las relacionadas con las infraestructuras o los acuerdos con las instituciones.

Siempre se dice que en el Icomem sobrevuela la sombra de la corrupción. ¿Qué están haciendo para evitar esto?

Nosotros hemos llegado aquí para cambiar las cosas. Hemos introducido una cultura de compliance donde la transparencia y el rigor en la contratación son absolutas. Queremos que sea para siempre, así que hemos organizado un consejo de presidentes al que hemos invitado a todos los presidentes previos del Icomem, para reformar los estatutos y establecer controles que garanticen que todo lo que se hace en el colegio es solo en beneficio de los colegiados. Esperamos hacer pronto esta reforma y someterla a la Asamblea de compromisarios.

¿Qué ha hecho el Icomem para tratar de frenar los despidos tras lo más duro de la covid?

Hemos luchado no solo para evitar los despidos, sino para evitar problema crónicos de temporalidad en los hospitales madrileños. Hemos conseguido entre todos, junto con otras asociaciones, que la administración se avenga a cambiar la forma de contratación pública para que nunca más pueda darse la escandalosa situación de temporalidad laboral de los médicos madrileños.

¿Se cumplen en Madrid los ratios europeos de médicos y especialistas por 100.000 habitantes?

En general no, depende de las especialidades. Tenemos un déficit ya y en los próximos cinco o diez años será mayor porque tenemos un porcentaje elevado de médicos de más de 60 años. Es verdad que no estamos peor que otras regiones. A nivel estatal quedaron 218 plazas MIR libres. En Madrid ninguna, en Cataluña más de 70. Es decir, los médicos quieren venir a formarse a Madrid. Pero aquí el coste vida es muy elevado, por eso no es tan fácil retener médicos en nuestra comunidad.

¿Cómo califica el acuerdo que ha permitido desconvocar la huelga de médicos en Madrid?

Si comparamos lo conseguido con la había en los últimos 10-20 años que se habían sacado muy pocas plazas de empleo es una mejoría muy, muy importante. Todo se puede mejorar y vamos a seguir trabajando por ello.

Pero el 52% de los facultativos tiene contrato temporal. ¿Puede hacer algo el Icomem?

Hemos creado un grupo de trabajo con la Consejería de Sanidad y en su día escribí una carta a la presidenta Díaz Ayuso denunciado esta situación. Solicitamos que cada año o cada dos se convoque una oferta pública de empleo por concurso de méritos. Nuestro objetivo es que se solucione el problema actual y que se tomen medidas para que en el futuro no suceda. No han contestado de forma afirmativa al 100%, pero sí a un porcentaje importante de las solicitudes. Vamos a estar vigilantes para velar que cumplen estas promesas. Para dignificar la profesión, con condiciones, retribución y ratio médico-paciente adecuados... y que se recupere la pérdida económica que venimos teniendo desde que se incrementó la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, que conlleva una reducción de 200 euros al mes. Esto, que fue una medida de urgencia, en otras autonomías ya se ha retirado, pero en Madrid no. Esta solicitud la incluí también en la carta a la presidenta, así como que se renovasen todos los contratos covid.

El 8 de junio celebrarán la Mesa de Atención Primaria. ¿Qué medidas ve esenciales?

Ya antes de la pandemia había desbordamiento en primaria. Hay que trabajar para que el ratio médico-paciente sea más razonable, ya que el actual es incompatible con una adecuada asistencia médica. Me da pena que cuando se hable de primaria sea de forma negativa. Es un pilar clave del SNS. Tienen que tener capacidad resolutiva, conocer bien a sus pacientes, y para ello han de tener puestos de trabajo fijos.

¿La reforma de la ley del aborto supondrá que a los objetores les contraten menos?

La objeción de conciencia está garantizada en la Constitución y es ilegal discriminar a alguien que se acoge a ese derecho. No entiendo para qué se hacen listas, salvo que se vayan a usar para tomar decisiones. Y eso me preocupa mucho. Estaremos vigilantes.