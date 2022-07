Nunca tuvimos un futuro tan prometedor

A TU SALUD cumple 20 años, dos décadas de una exitosa andadura, que algunos privilegiados hemos tenido la suerte de vivir muy de cerca. Más allá de las pertinentes felicitaciones y mejores deseos, este aniversario es una ocasión única para echar la vista atrás y analizar cómo ha cambiado el panorama en el mundo de la comunicación e información en salud, sobre todo, para entender qué nos deparará el futuro, para encararlo de la mejor forma posible.

Hoy, más que nunca, la información sobre salud es imprescindible, ya no solo para la población general, sino para todas las empresas, entidades y organizaciones que conforman el panorama sanitario español. Para un ajeno, esta reflexión podría parecer una perogrullada, pero no podemos olvidar que este sector vivió muchos años una especie de latencia comunicativa, especialmente el ámbito farmacéutico. Entendida desde una concepción tradicional reduccionista (limitada a las relaciones públicas), la comunicación era una herramienta que poco aportaba a un modelo de negocio que apenas necesitaba de este tipo de acciones para florecer.

Unos pocos comprendieron que este era un marco insostenible: los tiempos llamaban a una revolución en la forma en la que los agentes del sector (corporaciones, organizaciones e incluso las administraciones públicas) se presentaban ante la sociedad, así como la información que le suministraban. Hablamos de pioneros como nuestra presidenta, Carmen Pino, que hace más de 30 años fundó una agencia de comunicación especializada en salud, una aventura arriesgada pero que el tiempo ha señalado como ganadora. Otro honroso ejemplo es el de este diario, que, casi desde sus inicios, en 1998, apostó por acercar la información sanitaria al público general de una forma diferente: accesible, pero con rigurosidad; una fórmula difícil, pero necesaria, porque si algo ha demostrado este suplemento es que la población quiere estar informada sobre salud.

Pero si lo que este sector vivió entre los 90 y principios de siglo fue una revolución, lo que estamos presenciando ahora no se queda atrás. La comunicación se ha convertido en un eje estratégico y transversal para toda organización sanitaria y este éxito se debe al empeño de muchos por otorgarle la importancia debida. Incluso por entenderla de una forma completamente diferente.

Hace no mucho, el ámbito sanitario iba al rebufo de las tendencias en comunicación que muchos colegas introducían en sus respectivos sectores (en algunos casos, por el temor más o menos fundado a la regulación y a la autorregulación). Hoy, cuando menos, jugamos en la misma liga. Gracias a esta evolución, no es raro que la población conozca con cierto detalle algunos de los avances más importantes de la Ciencia. Tampoco ver cómo corporaciones sanitarias realizan grandes campañas con formatos innovadores hasta hace poco exclusivas de empresas de gran consumo. También tenemos la fortuna de contar con una generación de periodistas única, capaces de abrir sus diarios o de participar en tertulias de máxima audiencia. Asimismo, nos encontramos con que la salud se ha convertido en un sector prioritario y estratégico para grandes agencias de comunicación generalistas.

En Alabra, lejos de ser un problema, la irrupción de nuevos agentes en el sector la entendemos como una motivación extra para seguir siendo la agencia de referencia. La competitividad fomenta el talento y permite explorar nuevas formas de llegar a nuestros públicos. Así lo creemos, porque, de igual manera que otros han accedido a este sector, nosotros lo hemos hecho en otros, y no sin éxito.

En Alabra la irrupción de nuevos agentes es una motivación extra Gema Reimundez, socia directora & Chief Customer Experience Officer de Alabra

Toda esta revolución se completa con lo que comentaba: entendemos la comunicación como algo distinto a la concepción tradicional que ha habido en este y otros sectores. Planner Media evolucionó en Alabra precisamente por eso. El cambio de marca respondió a una transformación estratégica de varios años sustentada sobre la premisa de concebir la comunicación como toda forma de expresión corporativa. Avanzamos en un concepto transversal en un momento en el que el mercado empieza a valorar y demandar un posicionamiento que supere estructuras anteriores que compartimentan y complican todos los procesos de las empresas y que no responden a la realidad actual. En ese escenario, la comunicación juega un papel capital en la estrategia de negocio de cualquier compañía. Para nosotros, la comunicación lo es todo, y dentro de ella existe un abanico de herramientas que pueden utilizarse individualmente o conjugadas, en función de un objetivo y un público concreto. La revolución está en entender que las relaciones con los medios y el marketing (por poner un ejemplo), no solo no son antagónicas, sino que son parte de un todo. Que Alabra sea hoy por hoy pionera y líder en la ideación y ejecución de campañas de marketing digital de la industria farmacéutica es una muestra de nuestro nuevo posicionamiento y de esa forma de entender la comunicación.

Todo ello dibuja un panorama ilusionante. Nunca antes tuvimos un futuro de la comunicación de salud tan prometedor. Para quienes no lo hayan hecho todavía, ahora es el momento de sumarse a esta nueva forma de entender la comunicación. Sea como fuere, todos tendremos la fortuna de tener A TU SALUD para contarlo.