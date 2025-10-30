Un aliado para los que sufren hipertensión arterial pulmonar

Los pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP) cuentan con un nuevo aliado. Se trata de sotatercept, la primera terapia aprobada en Europa que inhibe la señalización de la activina, al mejorar el equilibrio entre la señalización pro y antiproliferativas para regular la proliferación celular vascular subyacente.

En 2024, la Comisión Europea autorizó su uso, en combinación con otros tratamientos para esta patología en pacientes adultos en clase funcional II‑III para mejorar la capacidad de realizar ejercicio.

Su último hito en España ha sido la inclusión de esta innovación, desde primeros de agosto, en la cartera de productos y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que permitirá a los pacientes acceder a esta nueva opción terapéutica.

«Este avance es el resultado de nuestro esfuerzo continuo en investigación para ofrecer alternativas terapéuticas capaces de mejorar el manejo de la HAP y generar un impacto real en la calidad de vida de quienes la padecen. De hecho, la combinación de este fármaco con la terapia de base mostró, según el estudio «Stellar» en fase III, no solo mejorar la capacidad de realizar ejercicio, sino también una reducción del 82% del riesgo de muerte o acontecimientos de empeoramiento clínico frente a la terapia de base sola", destaca Joaquín Mateos, director médico de MSD en España.

La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara y progresiva. Se trata de una de las cinco formas de hipertensión pulmonar reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Más del 50% de los casos no tiene una causa identificada, lo que, junto a la inespecificidad de sus síntomas, dificulta su detección y retrasa el tratamiento.