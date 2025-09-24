Almeida inaugura el Hospital HM Nuevo Norte orientado a la prevención personalizada y a reducir esperas

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha inaugurado hoy el Hospital de Día HM Nuevo Norte, el décimo centro que el Grupo HM Hospitales abre en la Comunidad de Madrid y el primero concebido como Hospital de Día.

Ubicado en el barrio de Las Tablas, este nuevo recinto hospitalario nace con el objetivo de acercar la excelencia médica, además de cercanía y rapidez, sin renunciar a la seguridad de un gran hospital, a los vecinos del norte de la capital.

Se integra en la red asistencial de HM Hospitales como parte de su apuesta por un modelo sanitario innovador, centrado en la cirugía ambulatoria, la alta especialización, la prevención y la tecnología sanitaria de vanguardia.

Durante la inauguración Martínez-Almeida ha puesto en valor la aportación de este nuevo hospital al sistema sanitario madrileño. “Como alcalde de Madrid, quiero agradeceros a vosotros, Juan, Elena y Alejandro, que no hayáis renunciado a la vocación y tarea que os encomendaron vuestros padres en 1989. En HM Hospitales contáis con una plantilla de buenas personas y excelente calidad técnica y también tenéis los medios para que este sea un lugar muy adecuado para hacer los chequeos básicos para la salud, que son objeto central de este hospital”.

Además, el alcalde ha añadido que “la apertura de HM Nuevo Norte es una buena noticia para la capital, porque la ampliación hacia el norte de la ciudad, a través del proyecto Madrid Nuevo Norte, es el proceso urbanístico más ilusionante que tenemos, para hacer esa ciudad del siglo XXI en la que todos queremos vivir”.

Con esta apertura, el Grupo HM Hospitales refuerza su posición como referente en la sanidad privada española, afianzando aún más su liderazgo en la Comunidad de Madrid. El Hospital HM Nuevo Norte responde, además, al compromiso de ofrecer servicios de alta calidad más cerca de los hogares y lugares de trabajo de los ciudadanos, manteniendo la conexión funcional con su hospital de referencia, el Hospital Universitario HM Sanchinarro.

“Queremos ser un aliado del sistema sanitario madrileño aportando capacidad resolutiva y especialización, descargando procesos que se benefician del entorno ambulatorio y manteniendo estándares de seguridad para proporcionar los resultados que nos exigen tanto nuestros pacientes como nuestros profesionales”, ha afirmado el doctor Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales.

“Gracias al Hospital HM Nuevo Norte damos respuesta a la creciente demanda de servicios médicos especializados en el norte de la capital, acercando la excelencia sanitaria a los ciudadanos, además de evitarles desplazamientos innecesarios”, ha destacado.

“HM Nuevo Norte representa un paso más en nuestro compromiso con la innovación, la calidad asistencial y la cercanía al paciente", ha añadido.

Este nuevo espacio médico ha sido diseñado para ofrecer al paciente un concepto renovado de medicina orientada a la prevención personalizada. Un enfoque que lo sitúa como prioridad, permitiéndole resolver en un solo día gran parte de los procesos asistenciales, con la seguridad y los estándares propios de un gran hospital.

HM Nuevo Norte incorpora circuitos exclusivos y diferenciados que reducen esperas, evitan desplazamientos y garantizan confidencialidad, confort y seguridad clínica en todo momento, lo que se traduce en una asistencia más ágil, cercana y eficiente, que da prioridad a la atención ambulatoria frente al modelo clásico de hospitalización, con lo que se refuerza la capacidad de responder con rapidez a las necesidades de cada persona, favoreciendo diagnósticos precoces, tratamientos oportunos y una experiencia asistencial plenamente adaptada a los tiempos actuales.

Una vez más, HM Hospitales pone de manifiesto un enfoque que sitúa al paciente como principal prioridad, proporcionándole la posibilidad de resolver en el mismo día gran parte de los procesos asistenciales, con la seguridad y los estándares de un gran hospital y apostando por un nuevo concepto de medicina orientada a la prevención personalizada.

Entorno y circuitos privados

El Hospital HM Nuevo Norte es un centro de vanguardia pensado para una atención con el máximo confort y eficiencia de procesos, con circuitos privados de principio a fin. Prueba de ello es el bloque quirúrgico de última generación que cuenta con zona de recuperación monitorizada y sillones de recuperación rápida, con vestuarios comunicados directamente con el área quirúrgica.

La intimidad y el seguimiento son dos características del circuito de este Hospital de Día que dispone de habitaciones individuales con baño (una adaptada), control de enfermería central con visión directa y monitorización disponible para una experiencia segura y discreta en estancias de corta duración.

Las Áreas de Diagnóstico y Laboratorio se integran para evitar desplazamientos: diagnóstico por imagen avanzado in situ y laboratorio propio con boxes de extracción independientes, además de trazabilidad digital para resolver en el mismo circuito y evitar desplazamientos innecesarios.

El Hospital ofrece un circuito digital privado 360º -App HM y plataforma integrada- para cita online, resultados e informes en remoto, notificación de llegada, ticket de turno, geolocalización y prescripción electrónica, con historias clínicas compartidas y centralización en el Control de Enfermería. Todo en un entorno confortable, eficiente y sostenible en el corazón del eje norte.

Se trata, en definitiva, de un modelo asistencial de vanguardia. Con una inversión superior a los 30 millones de euros, el Hospital HM Nuevo Norte cuenta con unas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados de superficie, diseñadas para atender a una población de más de 500.000 personas de distritos como Hortaleza, Chamartín y Fuencarral-El Pardo, así como de otros municipios cercanos como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

El hospital suma 46 consultas externas que abarcan más de 25 especialidades médicas, entre las que destacan cardiología, endocrinología, ginecología, urología, gastroenterología, dermatología, oftalmología, cirugía maxilo-facial, cirugía plástica, medicina interna y medicina de familia y comunitaria.

Además, cuenta con cinco quirófanos de última generación, uno de ellos específico para cirugía oftálmica y otro para procedimientos de fertilidad; un Hospital de Día con nueve camas, una unidad de readaptación postanestésica con seis camas monitorizadas y ocho sillones de recuperación rápida.

Asimismo, dispone de un Área de Diagnóstico por Imagen que incorpora TAC de 64 cortes, dos resonancias magnéticas de 1,5 Teslas, mamografía digital con opción de tomosíntesis, ecografía de alta resolución, densitometría ósea, radiología digital y TAC dental.

Entre sus servicios destacan también la Unidad de la Mujer, la Unidad del Dolor y el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Por primera vez en Madrid y en un mismo espacio, el Grupo HM Hospitales integra cinco centros, creando un modelo diferencial que combina tecnología, especialización y cercanía a lo que se suma una atención especializada, coordinada y diferenciadora en salud ocular (HM Eye Center), bucodental (HM Dental Center), medicina reproductiva (HM Fertility Center), medicina estética, cirugía plástica y dermatología (HM Esthetic Center), además de una apuesta por la prevención precoz personalizada, a través del HM Executive Health Center.

Este nuevo espacio sanitario también nace con vocación docente, pues acogerá a estudiantes de todas las áreas de Ciencias de la Salud, desde titulaciones de Formación Profesional -como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene Bucodental o Técnicos en Radiología- impartidas en el Instituto HM de Formación Sanitaria, hasta estudios de Grado -Medicina, Enfermería, Odontología- y de Posgrado, con diversos másteres propios y universitarios coordinados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela.