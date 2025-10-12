Así son los cinco proyectos que impulsan una farmacia más asistencial en Madrid

El envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades son las señas de identidad que marcan la sanidad a día de hoy, lo que pone en jaque la eficiencia del sistema. Consciente de ello, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) trabaja en un plan estratégico basado en la transformación del papel que juegan el farmacéutico y la red de farmacias ante los nuevos desafíos del sistema sanitario y que obligan a movilizar todos los recursos que hay disponibles, pues a todo ello se suma la necesidad de prevención y la urgencia de acercar el cuidado de la salud a las personas. «Hay que afrontar nuevos retos y entre las soluciones posibles está la de aprovechar más la labor asistencial de la farmacia. En esta línea, en este último trimestre del año van a ver la luz iniciativas muy importantes», aseguró el miércoles Manuel Martínez del Moral, presidente del COFM.

Y para muestra, un botón. O cinco, ya que el COFM ha dado a conocer esta semana los cinco proyectos más destacados en los que trabaja actualmente para garantizar la continuidad asistencial a los pacientes a través de la red de boticas, acercar el servicio, mejorar los sistemas de seguridad en la dispensación de medicamentos y concienciar sobre temas de salud a la población.

Un hito

Una de las iniciativas pioneras que pondrá en marcha de forma inminente el COFM será el proyecto de seguimiento de mayores con riesgo de soledad no deseada en la ciudad de Collado Villalba con la colaboración de servicios sociales del municipio. «Es un hito, porque se trata de la primera vez que un ayuntamiento firma un convenio que incluye la remuneración de unos servicios de seguimiento farmacológico y adherencia de esta población tan vulnerable», avanzó Martínez del Moral.

En concreto, las farmacias de Collado Villalba entregarán a los mayores que viven solos su medicación crónica para toda la semana y harán el seguimiento de su adherencia y uso. «Esto permitirá a los farmacéuticos conocer si el tratamiento se está tomando bien, pero también saber si esa persona ha tenido contacto con familiares, si está bien aseada, si come bien... Todo esto se puede poner en conocimiento de los profesionales de servicios sociales para actuar si fuera necesario», añadió el presidente del COFM.

El segundo proyecto más destacado es la inminente puesta en marcha de Prevecolon, ya que está previsto que en breve se firme el convenio que permita que los pacientes puedan recoger directamente el kit para la realización del test de heces en la red de farmacias de la región de Madrid, «lo que descargará los centros de salud y ayudará a que esta iniciativa sea mucho más accesible», reconoció Martínez del Moral.

Raquel Aguado, Manuel Martínez del Moral y Francisco Javier Fernández FARMAINDUSTRIA LA RAZÓN

Bajo el título de Pueblos con vida, el COFM y la Comunidad de Madrid trabajan para que las más de 50 boticas que hay en los pueblos de la región con menos de 2.500 habitantes apoyen el servicio asistencial que dan los dos centros de salud de esas áreas. «La capilaridad de la red permite que esas farmacias sean el punto de acceso prioritario a la sanidad en esas zonas. Para ello estamos mejorando los sistemas técnicos para que haya una comunicación directa entre médico y farmacéutico que permita dar una continuidad asistencial a la población», detalló.

Otra de las iniciativas más inminentes que verá la luz en noviembre hará hincapié en el uso adecuado de medicamentos y la concienciación sobre ellos. «Hace dos años pusimos en marcha el bloqueo cautelar y las cifras nos han dado la razón, ya que en este tiempo más de 14.000 fármacos han sido bloqueados y el 97% de ellos han sido aceptados por el médico. Es una garantía de seguridad adicional, porque el 27% de esos bloqueos evitó problemas serios de salud», detalló Martínez del Moral. La quinta iniciativa trabaja en la dispensación colaborativa de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. «Será el gran proyecto de 2026 y ya estamos avanzando en los detalles», adelantó el presidente del COFM.

Innovación en la quinta edición de DermoCOFM

Bajo el lema de «La farmacia en tu piel» se celebrará DermoCOFM los próximos días 15 y 16 de octubre en el Espacio Green Patio de la ciudad de Madrid. «Será un encuentro muy práctico y pegado a las necesidades reales que tienen los farmacéuticos actualmente. Esta cita busca avanzar en una transformación real del servicio dermofarmacéutico para un mejor cuidado de la salud de la piel», explica Raquel Aguado, vocal de Dermofarmacia del COFM y directora del congreso que contará con diez sesiones plenarias.