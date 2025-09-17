La aspirina reduce a la mitad el riesgo de recurrencia en pacientes con cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en todo el mundo y el responsable del segundo mayor número de fallecimientos tras el de pulmón.

Esto es porque casi dos millones de personas son diagnosticadas cada año con cáncer colorrectal a nivel global y entre el 20% y el 40% desarrollan metástasis, lo que dificulta el tratamiento de la enfermedad y la hace más mortal.

Estudios observacionales previos han sugerido que la aspirina puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y posiblemente también el riesgo de recurrencia tras la cirugía en pacientes con cáncer colorrectal que presentan mutaciones en genes de la vía de señalización PIK3, una mutación presente en aproximadamente el 40% de los pacientes.

Estos genes regulan procesos celulares clave como el crecimiento y la división. Al mutar, estos procesos pueden desregularse, lo que provoca una proliferación celular descontrolada y el desarrollo de cáncer. Sin embargo, los hallazgos previos han sido inconsistentes y ningún ensayo clínico aleatorizado había confirmado previamente esta asociación.

Para abordar esta deficiencia, se inició el ensayo "Alascca", cuyos resultados se han publicado hoy en "The New England Journal of Medicine".

El estudio incluyó a más de 3.500 pacientes con cáncer de colon y recto de 33 hospitales de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Los pacientes cuyos tumores presentaban una mutación genética específica en la vía de señalización PIK3 fueron asignados aleatoriamente a recibir 160 mg de aspirina al día o un placebo durante tres años después de la cirugía.

En los pacientes con la mutación genética en PIK3, el riesgo de recurrencia se redujo en un 55% en aquellos que recibieron aspirina en comparación con el grupo placebo.

“La aspirina se está probando aquí en un contexto completamente nuevo como tratamiento de medicina de precisión. Este es un claro ejemplo de cómo podemos usar la información genética para personalizar el tratamiento y, al mismo tiempo, ahorrar recursos y reducir el sufrimiento”, afirma en un comunicado la primera autora, Anna Martling, profesora del Departamento de Medicina y Cirugía Molecular del Instituto Karolinska y cirujana consultora sénior del Hospital Universitario Karolinska.

Entonces, ¿cómo reduce la aspirina el riesgo de recurrencia del cáncer de colon y recto? Los investigadores creen que el efecto probablemente se deba a que la aspirina, un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico que alivia el dolor, la fiebre y la inflamación, actúa mediante varios mecanismos paralelos: reduce la inflamación, inhibe la función plaquetaria y el crecimiento tumoral. Esta combinación hace que el entorno sea menos propicio para el cáncer y, por tanto, reduce el riesgo de recidiva.

"Aunque todavía no comprendemos completamente todos los vínculos moleculares, los hallazgos respaldan firmemente la lógica biológica y sugieren que el tratamiento puede ser particularmente eficaz en subgrupos de pacientes genéticamente definidos", afirma Martling.

Los investigadores creen que los resultados podrían tener relevancia global e influir en las directrices de tratamiento del cáncer de colon y recto a nivel mundial.

“La aspirina es un fármaco fácilmente disponible a nivel mundial y extremadamente económico en comparación con muchos medicamentos modernos contra el cáncer, lo cual es muy positivo”, destaca la primera autora del estudio, que fue financiado en parte por el Consejo Sueco de Investigación y la Sociedad Sueca del Cáncer.