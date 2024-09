Alargando el verano en el Cielo del Urban

Arranca septiembre y el regreso a Madrid ha sido inminente. Ya que volver a la capital siempre es un regalo, no hay mejor plan que hacerlo disfrutando de una de las azoteas más impresionantes de la ciudad, el Cielo del Urban. Aunque seguramente extrañaremos los días de vacaciones a las afueras, este rooftop nos invita a alargar esas tardes de verano, regalándonos unas privilegiadas vistas 360º, desde la sexta planta del Hotel Urban. Desde aquí podremos apreciar los puntos más icónicos de la capital, tales como la calle Alcalá, Gran Vía y al fondo, el Retiro.

Terraza Hotel Urban Balboa Comunicacion

Teniendo en cuenta que en Madrid amamos la cultura del «compartir», los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo continúan llevando a las mesas la propuesta de verano, que consiste en un concepto más informal de la carta del restaurante estrella Michelin CEBO, que se ubica en la primera planta del hotel. De este modo, en el Cielo del Urban, el gran plan son los aperitivos, entre los que no puede faltar su Croqueta de jamón Joselito y leche de oveja, elegida como «La Mejor Croqueta 2021 by Cañitas Mate». Algunas otras recomendaciones para una tarde de buena compañía, son la combinación de tabla de quesos y vinos o los Bocados del Mar o De la Tierra.

Adicionalmente, a estos deliciosos mordiscos, el Urban nos ofrece una diversidad de cócteles de autor, con los que nos transportaremos una vez más a los días estivales. Estando aquí, no podemos dejar de probar creaciones como el «Aviation», «Naked and Famous» o la propuesta de mocktails. Los viernes y sábados, de 20:00h a 00:00h, aún encontraremos las sesiones de DJ en directo. En Madrid, septiembre no es el final del verano, sino más bien el inicio de la mejor temporada del año, donde el buen tiempo se combina con planes entrañables y muy apetecibles.