Alerta por varios licores elaborados en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta alimentaria por varias bebidas espirituosas elaboradas en España. En concreto, se trata de varios licores diferentes sabores comercializados por la Destilería Das Ideas, situada en Galicia.

Según ha alertado la agencia dependiente del Ministerio de Consumo, algunos de los licores y cremas tienen derivados lácteos que no están incluidos en el etiquetado.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Sin embargo, para aquellas personas que no sufran este tipo de problemas, su consumo no comporta ningún tipo de peligro.

Los productos implicados en la alerta son estas ocho bebidas de la marca Destilería Das Ideas, que se comercializan en botellas de 70 cl.

Algunas de las cremas afectadas por la alerta Aesan

Crema de Café

Crema de Arroz con Leche

Crema de Chocolate y Cereza

Crema de Licor, Crema de Piruleta

Crema de Limón

Crema de Frutos del Bosque

Crema de Fresa Nube

Crema de Melocotón y Maracuyá.

Licores incluidos en la alerta Aesan

Los productos incluidos en la alerta son solo aquellos que no contengan en su etiqueta la leyenda de "contiene derivados lácteos" o estar esta leyenda ilegible o incompleta.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La Aesan ha tenido conocimiento de este problema a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una notificación de las autoridades sanitarias de Galicia. Las autoridades están ya verificando la retirada de los productos afectados de los estantes de los establecimiento.