Aumenta el número de países que retiran la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint por sus riesgos a la salud

La empresa Colgate-Palmolive Perú S. A., que elabora pasas dentales para todo el mundo, ha retirado de algunos mercados, especialmente en suramérica, uno de sus dentífricos por sus riesgos para la salud de los consumidores.

En concreto, se trata de la pasta dental Colgate Total Clean Mint debido a que algunas personas podrían presentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

La empresa suspendió la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el pasado 31 de julio de 2025 y millones de unidades están siendo retiradas en varios países como Guatemala, Chile, Argentina,, Brasil y Colombia.

El último país en sumarse a la retirada de la pasta dental ha sido México.

Así, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México advirtió que "ante las quejas con sospecha de reacción adversa, se ha instruido a la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V. el retiro del mercado del producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricado en México", según un aviso emitido el 4 de agosto.

La Cofepris apuntó que "la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar", sin especificar qué sustancias son dañinas para la salud.

Asimismo, llamó a la población a estar atenta ante cualquier síntoma de irritación o dolor bucal, inflamación en encías, sensibilidad dental, úlceras, aftas o forúnculos, o reacciones alérgicas.

En caso de presentar los síntomas, recomendó suspender el uso del producto y consultar con un profesional de la salud.

También pidió notificarlo tanto a la empresa como a la Cofepris a través del correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Además, sugirió contactar a la empresa para la devolución del producto.

"Se informa que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint", precisó.

Finalmente, la dependencia indicó que mantendrá la vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de encontrar nuevas evidencias sobre productos, servicios o establecimientos que representen un riesgo a la salud de la población. EFE