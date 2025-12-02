David Céspedes, médico: "Estas son las comidas españolas más saludables"

El médico David Céspedes ha llevado a cabo un análisis nutricional de la gastronomía española en uno de sus últimos vídeos en TikTok (@dr.davidcespedes), puntuando varios platos típicos del 1 al 10 según su calidad nutricional.

En su repaso, Céspedes comienza por la tortilla de patata con cebolla, un icono nacional. Le da un 7 y la describe como una "muy buena opción tradicional que combina la proteína del huevo con el carbohidrato de la patata", pero lanza una advertencia muy concreta: el exceso de aceite. Muchas tortillas se preparan con grandes cantidades de aceite para freír la patata, y ahí es donde el valor calórico se dispara.

Otro de los platos que analiza es el gazpacho con jamón y huevo duro, al que otorga un 8. Lo define como "ligero y refrescante", una forma sencilla de introducir verduras y buenos nutrientes en la dieta. La base de hortalizas (tomate, pepino, pimiento) se enriquece con el aporte de proteína del huevo y el jamón.

El tono cambia cuando le llega el turno a las croquetas caseras. A pesar de reconocer que son una opción "muy sabrosa de casa", el médico las suspende con un 4. El motivo está en la combinación de "fritura y bechamel": pan rallado frito en abundante aceite más una base de harina y grasa que esconde muchas calorías.

En el extremo contrario se sitúa el pescado al horno con patatas y verduras, uno de los grandes ganadores del vídeo. Céspedes le concede un 9 y lo presenta como "una de las mejores cenas que se pueden elegir": proteína de calidad procedente del pescado, acompañada de fibra, vitaminas y minerales de las verduras. La patata, al ir al horno y no frita, aporta energía sin el exceso de grasa que encontramos en otras preparaciones.

El bocadillo de jamón serrano con pan blanco se queda en un aprobado justito: un 5. El médico reconoce que puede ser una opción práctica, pero pide fijarse en dos aspectos: el abuso del pan blanco, menos interesante desde el punto de vista nutricional que el integral, y el elevado contenido en sodio del embutido.

Otro de los platos que rozan la nota máxima es la sopa de verduras con pechuga de pollo a la plancha, que también se gana un 9. Céspedes la presenta como "una cena ligera que suma una gran cantidad de verduras con una fuente de proteína magra como es el pollo". A su valor nutricional se añade un plus: se trata de una opción que favorece la digestión y puede ayudar a dormir mejor.

La paella casera, probablemente el plato español más conocido fuera de nuestras fronteras, obtiene un 6. Céspedes reconoce que es un "plato rico, socialmente muy aceptado", pero recuerda que puede concentrar muchos carbohidratos y calorías si se abusa del arroz y de las raciones.

Como propuesta más ligera, el médico incluye el yogur natural con frutas y nueces, al que otorga un 7. Es una combinación que define como buena opción para "una cena temprana" y señala que puede ganar más puntos si se refuerza con alguna fuente de proteína vegetal o láctea.